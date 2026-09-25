Balón de Oro 2026: Estos son los jugadores más longevos que brillarán en la gala

El próximo lunes 26 de octubre de 2026, el teatro London Palladium de Londres, Inglaterra, abrirá sus puertas para acoger la esperada ceremonia del Balón de Oro 2026.

Más allá de la habitual pugna entre las jóvenes promesas y las grandes figuras consolidadas, la edición de este año rinde un tributo inigualable a la persistencia y la vigencia en la élite, destacando al podio de los futbolistas más veteranos nominados a los galardones.

Lejos de ceder terreno ante el inevitable paso del tiempo, estos tres nombres acaparan reflectores en las listas oficiales de nominaciones.

Vozinha (40 años)

Con cuatro décadas de vida sobre sus espaldas, el experimentado guardameta encabeza este selecto ranking de veteranía gracias a su rendimiento en el Mundial 2026, el cual le ha valido una nominación al Trofeo Yashin masculino.

Lionel Messi (39 años)

A sus 39 años, el capitán albiceleste vuelve a decir presente por todo lo alto, figurando una vez más entre los principales aspirantes al Balón de Oro Masculino, consolidando un idilio histórico con los premios individuales más importantes del planeta.

Wendie Renard (36 años)

En el apartado femenino, la zaguera francesa se instala en el top 3 de los más veteranos de la gala tras confirmarse su nominación al Balón de Oro Femenino, avalando una trayectoria repleta de éxitos.

La capital británica se convertirá en el epicentro mundial, rindiendo homenaje a tres veteranos que demuestran que la pasión y el nivel competitivo no entienden de cédulas de identidad.