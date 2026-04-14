Así será la jornada de los venezolanos en la Copa Sudamericana y Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

Tras un arranque esperanzador, los cinco representantes de Venezuela se preparan para afrontar la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Entre el martes 14 y el jueves 16 de abril, los equipos criollos buscarán sumar puntos vitales, enfrentando retos que van desde la altitud extrema hasta potencias históricas del continente.

La acción comienza este martes con el Deportivo La Guaira, que tendrá una de las misiones más complicadas del torneo. Los "naranjas" visitarán al Bolívar de Bolivia por el grupo C de la Libertadores, en el Estadio Hernando Siles.

La Guaira deberá gestionar los 3,600 metros de altura de La Paz para intentar arañar puntos ante un rival que siempre se hace fuerte en casa.

El plato fuerte del miércoles

El miércoles será el día de mayor actividad para los clubes nacionales, con tres frentes abiertos en distintas latitudes.

Hora (VEN) Partido Torneo Estadio 6:00 PM Caracas FC vs Independiente Petrolero Sudamericana Olímpico de la UCV 8:30 PM River Plate vs Carabobo FC Sudamericana Estadio Monumental 10:00 PM Independiente del Valle vs UCV FC Libertadores Ciudad Deportiva Ind. del Valle

Cierre de la jornada

La jornada para los venezolanos concluye el jueves con la Academia Puerto Cabello, que también deberá lidiar con la altitud peruana. El conjunto "porteño" viajará al Estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse al Cienciano a las 10:00 PM.

Los equipos venezolanos llegan con el impulso de un debut positivo, tratando de romper la tendencia histórica y avanzar a las fases de eliminación directa en ambos torneos.