Argentina anuncia quién heredará la capitanía de Messi

Eel cuerpo técnico de Lionel Scaloni despejó previo a su partido de la fecha FIFA la gran incógnita institucional que quedaba en pie dentro de la selección de Argentina: ¿quién heredará la cinta de capitán que deja Lionel Messi?

El elegido para portar el brazalete que el rosarino lució en 133 partidos es Cristian "Cuti" Romero, lo que marca el inicio formal de una profunda reorganización de los liderazgos dentro de la Albiceleste.

La designación del defensor central de 28 años responde tanto a sus condiciones naturales de mando como al lógico recambio generacional provocado por las despedidas de los históricos referentes que conformaban el podio de capitanes: Nicolás Otamendi (quien suma 12 partidos con la cinta y colgará la camiseta junto a Messi ante Benín) y Nicolás Tagliafico (con 4 encuentros portando el brazalete).

Veces que el "Cuti" ya había ejercido como capitán

Frente a Chile, en el recordado triunfo por la mínima por las Eliminatorias Sudamericanas.

Ante Venezuela, en el amistoso disputado el 10 de octubre del año pasado.

Y recientemente frente a Mauritania, en la Bombonera, en la antesala de la Copa del Mundo.

Su estreno como referente principal se dará en los compromisos inmediatos ante el doble partido frente Bolivia y Burkina Faso, lo que abrirá paso a una capitanía que se caracterizará con una salida con buen pie y elegancia desde el fondo de las zaga.

Un vestuario con múltiples voces de mando

Aunque Romero se consolida como el principal estandarte dentro del terreno de juego, el mapa de conducción de la nueva Scaloneta se diversifica. Scaloni remarcó que entre los candidatos naturales también figuran Emiliano "Dibu" Martínez y Rodrigo De Paul, a quien el entrenador le dejó las puertas abiertas de cara a las próximas convocatorias post Mundial.

A ellos se suma una columna vertebral compuesta por futbolistas que ya ejercen capitanías o roles de peso en sus clubes europeos:

Lisandro Martínez (líder de zaga y capitán en ocasiones en el Manchester United).

Enzo Fernández y Lautaro Martínez (consolidado en el Inter).

Voces experimentadas como las de Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes actúan como el puente identitario para los campeones del mundo.

Este proceso de renovación generacional busca arropar y educar a las nuevas promesas que empiezan a pisar fuerte en la base del seleccionado como; Valentín Barco y Nico Paz, hasta jóvenes en pleno proceso de inserción como Franco Mastantuono, Equi Fernández y Matías Soulé.