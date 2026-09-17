Lionel Messi causa polémica en Maracaibo

Una escultura de Lionel Messi fue instalada en homenaje al capitán de la selección argentina en Maracaibo y rápidamente generó opiniones divididas en redes sociales. Aunque el argentino cuenta con una enorme fanaticada en Venezuela, la obra generó disgustos.

Entre los comentarios de los usuarios destaca una misma interrogante: ¿por qué una estatua para Messi y no para las grandes figuras del deporte venezolano?

Algunos aficionados han señalado que Venezuela cuenta con deportistas con un legado histórico que, desde su perspectiva, también merecen ser homenajeados de esta manera.

La discusión no gira necesariamente en torno a la admiración por Messi, sino al reconocimiento de las figuras deportivas venezolanas y al lugar que deberían ocupar en este tipo de homenajes.

Un recuerdo particular para Messi en Maracaibo

La elección de Maracaibo también añade un capítulo particular a la historia de Messi con Venezuela. Fue precisamente en el estadio José Encarnación “Pachencho” Romero de la capital zuliana donde Argentina disputó la final de la Copa América 2007 ante Brasil.

La Albiceleste, que contaba con Messi entre sus titulares, cayó 3-0 el 15 de julio de aquel año. Júlio Baptista abrió el marcador, Roberto Ayala marcó en propia puerta y Dani Alves sentenció el encuentro en el segundo tiempo.

Aquella fue, además, la primera final de un gran torneo internacional que Messi disputó con la selección absoluta argentina.

Ahora, casi dos décadas después, el ‘10’ vuelve a quedar ligado a Maracaibo, aunque esta vez por una escultura que ha abierto un debate entre los propios aficionados venezolanos.