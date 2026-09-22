Lionel Messi anuncia la segunda edición de la ‘The Messi Cup’

Lionel Messi ha confirmado oficialmente que ‘The Messi Cup’ regresará por todo lo alto a la ciudad de Miami para celebrar su segunda edición, la cual se disputará del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026, reuniendo una vez más a las principales academias juveniles Sub-16 del planeta.

Fundado bajo su visión y legado, el torneo se ha consolidado rápidamente como un referente indiscutible en la formación de nuevas promesas, ofreciendo un escenario donde la exigencia competitiva se fusiona con el intercambio cultural.

Con la participación confirmada de clubes y academias de todo el mundo (Manchester City, Atlético de Madrid, Barcelona, Boca Juniors, Ajax, River Plate, Flamengo, etc...), la categoría Sub-16 vivirá una semana de alta intensidad futbolística.

Las palabras de Lionel Messi

“La Messi Cup se creó para que los chicos puedan disfrutar de una experiencia única, tanto dentro como fuera de la cancha, en una etapa muy importante de su desarrollo, mientras también comienzan a entender qué significa competir al más alto nivel internacional”, expresó.

Asimismo, el referente rosarino destacó el crecimiento sostenido que experimenta la competición en esta nueva entrega: “Estamos muy contentos de ver que el torneo siga creciendo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes de todo el mundo para que puedan competir, compartir la experiencia y, sobre todo, disfrutar del fútbol”.

Con la cuenta regresiva en marcha, Miami se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro mundial del talento juvenil, albergando las futuras grandes figuras del fútbol bajo el sello de la leyenda argentina.