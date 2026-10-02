¡Alivio en el Barcelona! Raphinha solo tiene un edema: descartan lesión muscular grave

Raphinha, una de las principales figuras del Barcelona, recibió buenas noticias este viernes 2 de octubre después de someterse a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias que presenta en el muslo de su pierna derecha.

El brasileño había terminado con un edema muscular tras su participación con la selección de Brasil durante el actual parón internacional, situación que había generado preocupación en el conjunto azulgrana. Cabe destacar que, el extremo ha sido pieza clave en el arranque perfecto de los culés en LaLiga, donde acumulan siete victorias en la misma cantidad de partidos.

El atacante disputó los 90 minutos del primer amistoso de la Canarinha y posteriormente participó durante la primera parte del segundo encuentro. Tras regresar a Barcelona, el futbolista fue examinado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para conocer con mayor precisión el estado de la zona afectada y descartar una lesión que pudiera mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Raphinha estará disponible contra Getafe

Las pruebas médicas descartaron que Raphinha padezca una lesión muscular de mayor gravedad, un resultado que supone un alivio para Hansi Flick y su cuerpo técnico. De acuerdo con la información publicada por Sport y Mundo Deportivo, el jugador estaría en condiciones de estar presente en el próximo compromiso liguero del Barcelona frente al Getafe, previsto para este sábado.3 de octubre.

Pese al diagnóstico favorable, el Barcelona mantendrá una postura prudente con el brasileño durante los próximos días. El club ya tenía buenas sensaciones a partir de la información proporcionada por el propio futbolista, pero esperaba la confirmación médica antes de tomar una decisión. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución cuando el equipo retome los entrenamientos el próximo lunes para evitar que las molestias puedan agravarse.