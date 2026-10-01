¿Cuál es la camisa más vendida en el Barcelona?

Para los clubes importantes lo principal son los resultados y títulos, que generan que el nombre de la marca se mantenga vigente y en lo más alto. A su vez, lo es porque eso representa una mejora económica a las arcas, de ahí a que ningún aspecto quede fuera de lo revisable. Ejemplo, lo que está haciendo el Barcelona con relación a su 'merchandising'.

En ese contexto es revisable temas como la venta de camisa, que a lo interno del club ha sido un éxito y en donde hay nombres propios que siguen en la cima de este apartado.

Según ha explicado el podcast 'Barça Reservat', el hombre que sigue siendo el revuelo total en esta dirección es Lamine Yamal. Justamente, por segundo año se ha erigido como la más vendida entre los jugadores del primer equipo.

Y es que no es que es la más vendida por poco, sino que entre su ubicación y el segundo en este registro la distancia es considerable. Por lo que detallaron en el podcast, por cada diez camisetas de Lamine que se venden, el segundo en el listado genera la venta de cuatro.

Los números de Lamine Yamal

El jugador está ahora mismo en la disputa para ganar el Balón de Oro y en muchos debates futboleros es considerado como el mejor jugador del mundo. De ahí, a que se explique que la afición culé quiera tener su camisa por encima de cualquier otra.

En la misma transmisión se apuntó que el extremo formado en la cantera del club pasa de largo las 1.000 camisetas vendidas cada semana en una de las tiendas más importantes del club.

El top de los que más venden camisas en la institución continuaría con Raphinha en la segunda plaza, con los siguientes jugadores detrás: Pedri, Pau Cubarsí, Rodri, Gavi y Anthony Gordon.

La lista ya sorprende porque tiene a dos de los flamantes fichajes de Barcelona para esta campaña, Rodri, por ser el vigente ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 y Gordon por la expectativa generada, así como su buen inicio en la campaña.