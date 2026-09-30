Venezuela lista para enfrentar a Inglaterra en la Four Nations Tournament

La nueva generación del fútbol nacional continúa su camino por el viejo continente. La Vinotinto Sub-16 afinó todos sus detalles tácticos en territorio germano, de cara a su segundo partido en el marco del Four Nations Tournament, donde se medirá ante su similar de Inglaterra.

El combinado criollo llega a este compromiso con el firme propósito de quitarse la espina de lo sucedido en el debut del certamen. En su primera presentación, los dirigidos por Luis García cayeron ante Alemania por un marcador de 2-1.

Cabe destacar, que el único gol de Venezuela fue obra del mediocampista del Monagas Sub-20, Marco Riera, el cual sirvió para descontar y ajustar el resultado final.

Inglaterra, una nueva prueba de fuego

Para este segundo desafío del cuadrangular amistoso, el cual consta de tres partidos de preparación, el conjunto tricolor volverá a pisar el césped de la Cancha 1 del Sportschule Duisburg. En frente estará una combativa selección inglesa, rival caracterizado por su intensidad física, velocidad en las transiciones y rigor táctico.

El cuerpo técnico criollo ha enfocado las últimas sesiones en corregir detalles defensivos y potenciar la efectividad en el último tercio de cancha, buscando plasmar una propuesta audaz que permita sumar las primeras unidades en el torneo.

El partido está programado para disputarse este jueves 1 de octubre a partir de las 5:30 AM (hora de Venezuela). Cada uno de estos encuentros en suelo alemán representa un eslabón fundamental en la planificación estratégica de la selección de cara al Sudamericano Sub-17 de 2027.