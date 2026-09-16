La Vinotinto anuncia sus convocados para jugar contra Alemania e Inglaterra

Con la mirada puesta en el Sudamericano Sub-17 de 2027, la Vinotinto Sub-16 ha puesto oficialmente en marcha su módulo de preparación en la ciudad de Caracas.

Bajo la dirección técnica de Mario Rondón y Luis García, el combinado criollo afronta una nueva e ilusionante experiencia internacional que servirá como banco de pruebas de máximo nivel.

El proceso de trabajo en la capital venezolana servirá para afinar detalles tácticos y físicos de un grupo que continuará completándose de manera progresiva con la incorporación de los futbolistas convocados. Una vez finalizada esta etapa, la delegación emprenderá su viaje rumbo a Duisburgo, Alemania.

En tierras germanas, los "chamos" afrontarán un reto de alta exigencia competitiva al disputar el Four Nations Tournament, donde se medirán ante las selecciones de Alemania, Inglaterra e Israel entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

Nómina oficial de convocados

Para encarar este ambicioso desafío, el cuerpo técnico ha convocado a un total de 38 juveniles, quienes conforman la lista oficial del módulo y del torneo.

Porteros: José Blanco, Luis Brito, Ángel Sucre y Marcos Lara.

Defensas: Leonardo Lozada, Carlos Noguera, Diego Gómez, Luis Parra, Anthony Doria, Ángel López, Renato Merlotti, Renzo Macías, Albert Mago, Aidan Guanchez y David Rojas.

Mediocampistas: John García, Marco Riera, Marco Villarreal, Aiderson Salazar, Francesco Stifano, Sebastián Salas, Deverson García, José Mendoza, Estevan Silva y Edgar Bonilla.

Delanteros: José López, José Sánchez, Deivis Pérez, Víctor Márquez, José Gamboa, Maikol Peña, Gonzalo Sarcos, Pau Mateos, Mario Dike, José Bentancourt, Dionel Bandres y Raúl Ocoro.

Con este grupo de jóvenes talentos, la Vinotinto Sub-16 busca consolidar sus bases futbolísticas y demostrar el crecimiento sostenido del talento venezolano en el escenario internacional.