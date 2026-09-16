Estos son los 3 prospectos europeos que convocó la Vinotinto

De cara al próximo reto internacional en el Four Nations Tournament que se disputará en Duisburgo, Alemania, la convocatoria de la Vinotinto Sub-16 contará con la incorporación de tres jóvenes talentos nacidos en suelo europeo, quienes han decidido defender los colores de Venezuela en este nuevo ciclo.

El trabajo de captación realizado por los departamentos de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha permitido blindar el talento de una nueva generación con proyección internacional.

En esta oportunidad, el listado oficial de 38 jugadores suma el aporte diferencial de tres futbolistas formados en las estructuras de clubes europeos y que cuentan con raíces venezolanas.

Los tres jóvenes europeos

Aidan Guanchez (Defensor)

Formado en las inferiores del AFC Bournemouth, aporta solidez defensiva, lectura táctica y el riguroso rigor físico característico del balompié británico. Nació en Inglaterra, su padre es portugués y su madre venezolana. Además, representó a los "Three Lions" en la categoría Sub-15.

Pau Miguel Mateos (Delantero)

Nacido en España y parte de la cantera del Parma Calcio de Italia, destaca por su movilidad, visión ofensiva y capacidad de asociación en el último tercio de cancha. Sus raíces criollas vienen de parte de su mamá y ya había sido convocado anteriormente para módulos Vinotintos.

Mario Dike (Delantero)

Al igual que Pau Mateos, nació en España y milita en las juveniles del Granada CF. Cabe destacar, que también cuenta con nacionalidad nigeriana (por su padre), colombiana (por su abuela) y venezolana (por su madre).

Juveniles presentes en el extranjero

Ahora, dentro de la convocatoria también hay varios talentos que juegan en clubes extranjeros. Entre ellos aparecen: Marcos Lara (Nacional - Uruguay); Leonardo Lozada (Vélez Sarsfield - Argentina); Albert Mago (Unión Española - Chile); Sebastián Salas (Envigado - Colombia) y Estevan Silva (Universitario de Deportes - Perú).

La integración de futbolistas con experiencia en el fútbol formativo del extranjero consolida un proyecto ambicioso que busca fusionar el talento local con la competitividad internacional.

El banco de pruebas llegará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, cuando la Vinotinto Sub-16 mida fuerzas ante Alemania, Inglaterra e Israel en territorio alemán.