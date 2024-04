¡Al descubierto! Luis Rubiales desmiente a Jenni Hermoso (+Video)

Uno de los sucesos que más repercusión ha tenido en el fútbol español, es el beso del ex presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a la futbolista de Tigres Jenni Hermoso.

Desde ocurrió dicho acto, las autoridades siguen investigando todo el caso y a la RFEF por varios delitos que cometieron en el mandato de Rubiales. Ante todo esto, el ex dirigente de 46 años ofreció una entrevista para desmentir algunas informaciones que la prensa y aficionados sacaron a la luz.

Una de esas noticias "supuestamente" falsas que menciona Rubiales, es sobre tener un equipo de beisbol en República Dominicana (lugar de la entrevista), "Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de beisbol aquí. Han dicho que tengo un equipo de beisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera".

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no lo sé porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios”, añadió el español.

Sobre sus ahorros y el beso

Además, Rubiales afirmó que todo su dinero es muestra de su esfuerzo y trabajo, "Las afirmaciones que han hecho los medios sobre el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros".

Por otro lado, en la conversación la periodista aprovechó la oportunidad para preguntar sobre el beso con Jenni Hermoso y su reacción fue bastante sorpresiva, "Después de todo lo que ha pasado, de que usted esté inmerso en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jenni Hermoso?. Yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora".