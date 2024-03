¡Escándalo! La Federación Española amenazó a Jenni Hermoso por el beso con Rubiales

Ya han pasado casi ocho meses desde que la Selección Femenina de España se proclamará campeona del Mundial Copa Mundial de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023, al derrotar al Inglaterra por la mínima en el Estadio Accor y de uno de los sucesos más graves del fútbol español, tras el beso del ex presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, hacia la jugadora, Jenni Hermoso, en la celebración del torneo.

No cabe dudas, que este acontecimiento dejó una mancha muy grande en España y más aún, con todas las criticas y denuncias que recibió Rubiales, las cuales terminaron costándole el cargo como principal mandatario del fútbol español.

A pesar de esto, la Fiscalía sigue investigando de cerca a la RFEF y a todos los que estuvieron trabajando ahí, al mando de Luis Rubiales; encontrándose cada vez más con diversos delitos que dejan sorprendidos a todos los hinchas de este deporte.

Múltiples presiones hacia Jenni Hermoso

Uno de ellos, fueron los mensajes y coacciones que recibió Jenni Hermoso por parte de algunos miembros de la RFEF, quienes aseguran que el beso había sido consentido por ella y luego por sus compañeras en el vestuario. Las autoridades explicaron que, "comenzaron a ejercer actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora y a través de su familia y amistades con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso que contra su voluntad le dio”.

Asimismo, detalló que Rubiales también le ejerció presión sobre la futbolista de 33 años en el post-partido, "Rubiales instó a la jugadora para que llevara a cabo una declaración pública acerca de la aceptación por su parte del beso recibido, con la que ella no estaba de acuerdo y que no tenía obligación alguna de hacer". Por otro lado, cuando se Hermoso se dirigía a la delegación, "se le obligó a bajar precipitadamente del mismo para que suscribiera una nota de prensa redactada por el equipo de comunicación de la RFEF por orden de Rubiales y en la que Hermoso no había tenido ninguna intervención y cuyo contenido no compartía”.

Sin embargo, esto no acabó ahí en el viaje de las jugadoras a Ibiza y durante el vuelo de regreso a España, Rubiales y su equipo, siguieron insistiendo no sólo a Hermoso, sino también a su familia, para que se pronunciarán sobre el beso y explicarán que todo fue un malentendido, algo que, nadie estaba dispuesto a hacer.