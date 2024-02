¿Adiós a la pretemporada? Esto dijo Lionel Messi sobre su posible regreso a las canchas (+Video)

El Inter Miami continúa cumpliendo con su larga gira de pretemporada por el continente asiático, previo al comienzo de la venidera temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). Asimismo, el combinado del sur de Florida aterrizó el pasado lunes en Japón para alistar los últimos detalles para el enfrentamiento de preparación ante el Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón.

Este martes 6 de febrero, día previo a su último partido de la gira por Asia, todos los reflectores volvieron a caer sobre Lionel Messi, quien fue cuestionado y abucheado por los fanáticos en el encuentro del pasado domingo 4 de febrero ante el Hong Kong XI, un equipo conformado entre los once mejores jugadores de la máxima división de su país.

El ocho veces ganador del Balón de Oro no disputó ni un solo minuto en el pasado enfrentamiento de la pretemporada, esto debido a una molestia muscular que sintió en el abductor en su primer partido por el continente asiático el pasado lunes 29 de enero, fecha en la que el conjunto rosa de la MLS midió fuerzas ante el Al Hilal de Arabia Saudí.

De esta manera, este martes “Leo” compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Vissel Kobe del próximo miércoles 7 de febrero. El astro argentino se tomó el tiempo de explicar su ausencia ante el Hong Kong XI, además de ofrecer sus sensaciones sobre su lesión y la posibilidad de verlo jugar en el Estadio Nacional de Japón.

Declaraciones de Lionel Messi

"Fue una mala suerte que no pude estar el día del partido de Hong Kong. En el primer partido de la gira, en Arabia, sentí una molestia en el aductor, por eso salí", comenzó Leo cuando le preguntaron sobre el tema. Y, en la misma respuesta, dio más detalles sobre su lesión: "En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme, para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba. Porque me había hecho una resonancia y me había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión. Por eso intenté y probé".

Messi culminó su participación en la rueda de prensa ofreciendo algo de tranquilidad con respecto a su lesión, pero puso en duda su participación en el amistoso: "Hoy a la tarde vamos a entrenar. Ya pasó la primera. Voy a probar nuevamente. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones en comparación a otros días atrás. Dependiendo de cómo vaya, voy a ver si juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo".

Respecto al enfrentamiento contra el Vissel Kobe, al que Iniesta se unió en 2018 y del que se marchó el pasado mes de mayo, el argentino concluyó: "Intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido, para seguir creciendo y, más allá del resultado, seguir sacando cosas positivas para lo que se viene".