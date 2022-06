Un gran club europeo rechaza la llegada de Cristiano Ronaldo

Franco Villanueva

La continuidad de Cristiano Ronaldo en el Manchester United estará en entredicho hasta el último día del mercado de fichajes. El portugués tendría que jugar la Europa League en caso de quedarse con los Red Devils... El máximo goleador de Champions League se quedaría fuera de su competencia favorita, algo que para muchos fanáticos es difícil de creer.

En el último par de semanas se corrió el rumor de que el Bayern Munich estaría tras la pista de CR7 y propondría al Manchester un intercambio entre el capitán de Portugal y Robert Lewandowski, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de abandonar la Bundesliga.

Bayern director Hasan Salihamidžić denies Cristiano Ronaldo rumours to SkyDe: “Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, stories on potential deal with Bayern are NOT true”, tells @Plettigoal. 🚨⛔️ #FCBayern



“These rumours have no truth”, he said. pic.twitter.com/g9xWOe3dFd