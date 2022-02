Lionel Messi volver a ejercer de diez ante el Real Madrid

Fútbol Internacional

Lionel Messi, a sus 34 años, se enfrenta a una experiencia que nunca había vivido antes: sumarse a un nuevo vestuario. La imagen de Leo llorando en su despedida del Barcelona es la representación de la ruptura del equilibrio emocional que tenía Messi desde su llegada a Barcelona en el año 2000. Un desafío inédito para el argentino y que no tuvo el mejor de los inicios.

El Paris Saint-Germain es un grupo más heterogéneo que el Barcelona. Una plantilla con hasta 13 nacionalidades. La única ventaja es que cuenta con viejos y nuevos conocidos: Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes, Keylor Navas y Sergio Ramos.

Ni la familiaridad del dorsal quiso tener Leo. Neymar le ofreció el '10', pero Messi no lo quiso. Se colocó la '30'. Aqui nadie es supersticioso, pero en su comienzo con el club parisino Messi no era el '10', el jugador de siempre.

L'Equipe en su destape de las conversaciones del vestuario del club apuntan que a los demás jugadores les sorprendió el silencio de Leo: "No habla. Se sienta solo en su sitio, se queda callado y observa todo".

Aquello no es nuevo, en el Barcelona también tenía ese comportamiento que se vio reducido con la llegada de Luis Suárez, su gran amigo. Pero en los que todos coinciden, de acuerdo a la información de L'Equipe, es: "Cuando está en el vestuario todo el clima cambia. Impone respeto", cuentan al diario francés.

Así la relación entre Messi, Mauricio Pochettino y sus compañeros no es nada erosionada, aunque sí hay dos grupos que no conviven fuera del campo. El desafío de Messi no es futbolístico; es familiar. El talento de Leo no entiende de dinero ni de lujos, pero sí de sentimientos. La ciudad de París es fría para Lionel y se nota con su lenta adaptación en el campo que ha sido criticada a más no poder en la ciudad del glamour, el amor y de la luz.

La prensa francesa un infierno.

Los medios de comunicación franceses han sido una jauría y eso que el argentino llegó a coste cero. "Es la sombra de sí mismo", lanzaba Le Parisien. Todo esto mientras Leo vivía en un hotel de París, lejos de aquella tranquilidad que le daba su hogar en Castelldefels. Una situación que explicó Leandro Paredes, compañero de selección: "Adaptarte a un nuevo país y a un nuevo club no es fácil ni para Leo, que es el mejor del mundo. Pero es Leo y le dará vuelta".

Por ahora Leo, no ha podido darle la vuelta en cada partido deja solo chispazos de calidad, pero sin la consistencia ni el ritmo de antaño. Todo mientras lastraba aún molestias musculares y recién recuperado del Covid. La prensa no dio ni un gramo de comprensión.

En la Ligue 1 tiene solo 2 goles, pero ha repartido 8 asistencias. Números por debajo de la expectativa de los aficionados, pues en el Barcelona con jugadores menos talentosos que Neymar y Mbappé duplicó esas cifras.

Ahora, con su familia asentada fuera del hotel de París donde residía y con su forma recuperada, Leo buscará salir de ese infierno de críticas.

Un indicio de ella es que Messi cada vez más se involucra en el juego del equipo. Entre noviembre y diciembre su promedio de toques por partido era de 50-60 por partido. Ahora ha aumentado hasta 75-83, un aumento del 20%, según datos de Statsbomb.

En comparación, en su época en el Barcelona promediaba 80 toques en las últimas dos campañas. De hecho, ese aumento de participación se han reflejado en números positivos, pues en los últimos 15 partidos suma seis goles y siete asistencias.

"Leo está bien, cómodo", dice Mauricio Pochettino previo a la visita del Real Madrid. Así pasado el infierno, Messi se halla en el partido de Champions ante el purgatorio donde podrá expiar todas sus actuaciones previas ante un rival conocido, familiar. Messi quiere llegar al cielo en París, ganar la Champions y ante el Madrid -una de sus presas favoritas, 26 goles en 45 partidos- puede purgar toda la tinta negativa de la prensa francesa y volver hacer el '10', el mejor de todos.