¿Donde y a qué hora?: Aquí está la guía del partido PSG - Real Madrid

Franco Villanueva

Paris Saint Germain y Real Madrid se ven las caras en el regreso de la Liga de Campeones y acaparan todas las luminarias. La Casa Blanca, comandada por Karim Benzema y Vinicius Jr, visitará esta tarde a las 4:00 pm al millonario francés, liderado por Kylian Mbappe y Leo Messi.

El partido se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes, casa del PSG. Para el partido de hoy no podrá estar disponible el excapitan del equipo merengue, Sergio Ramos, quien no logró conseguir la regularidad desde que hace vida en la capital francesa.

Neymar que acaba de recuperarse de una lesión y será duda hasta última hora. Por parte del Real Madrid no hay bajas importantes, sin embargo, los "locales" Benzema y Mendy también serán duda hasta última hora debido a sus recientes problemas físicos.

The squad for the visit of Real Madrid tonight! 🔛🗒️ #PSGRM