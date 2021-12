Cristiano Ronaldo, la bestia negra del Atlético de Madrid

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Todo cambio en el sorteo del Atlético de Madrid. La repetición de los cruces de octavos de final le deja un panorama complicado. Diego Simeone iba a frentar al ogro europeo, el Bayern y termina encontrándose con su bestia negra: Cristiano Ronaldo, el 'Bicho'.

El Atlético de Madrid se enfrenta a un gigante de otro tiempo. El Manchester United se encuentra vapuleado desde la salida de Sir Alex Ferguson y el banquillo ahora está en manos de Ralf Rangnick. El técnico ha transformado la cara del equipo y a Simeone le espera una enorme batalla táctica.

Simeone deberá evadir a su depredador natural: Cristiano Ronaldo. El luso volverá a Madrid por segunda vez desde que se despidiera en el Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid es la segunda presa preferida del 'Bicho' -sólo por detrás del Sevilla-, de acuerdo a Transfermarkt. Además, es el equipo contra el que más partidos ha jugado en toda su carrera deportiva: 31.

En esa cantidad de duelos, que se miden en 2.700 minutos de juego, Cristiano Ronaldo le ha metido 25 goles al Atletico (0.80 goles por partido promedia CR7) y le añade unas ocho asistencias. Si no le marca, asiste. A todo eso les mete más miedo a los colchoneros con cuatro 'hat tricks'.

Además, Cristiano Ronaldo siempre marca más goles desde los octavos de final. El luso tiene en esta Champions seis goles. En fase eliminatoria el luso suma 65 goles, el futbolista que más goles marca desde octavos de final (segundo está Messi con 34).

Lo mejor de esta historia es que de los cuatro 'hat-tricks' que le ha metido al Atlético Madrid dos fueron en Champions League. Uno fue, casualmente, en octavos de final cuando Cristiano jugaba para la Juventus.

El resultado de la repetición del sorteo cayó bien a Cristiano Ronaldo, pero al Atlético Madrid no le mejoró mucho su suerte.

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/1UqngjqE8V