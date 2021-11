Lionel Messi se acerca a su séptimo Balón de Oro

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Lionel Messi es el campeón de la Copa América, la Bota de Oro del torneo sudamericano, ganador de Copa del Rey y goleador de LaLiga Santander. Messi, sin dudas, tuvo un magnífico año con la selección Argentina y una buena temporada con el Barcelona.

Por eso, el lunes 29 de noviembre, Lionel Messi es el gran favorito para ser anunciado como el ganador del Balón de Oro 2021 y alzarse con su séptimo trofeo.

Desde Italia el periodista Matteo Moretto, de Sky Sports, informa que Messi fue el ganador de la votación. Además, dice que el entorno del futbolista del PSG ya conoce la noticia y este lunes se llevará por séptima vez la redonda de oro, que entrega la revista francesa France Football, al mejor jugador de la temporada.

La ceremonia para el Balón de Oro tendrá lugar en el Teatro Châtelet de París, el mismo sitio donde se celebró la entrega del 2019. En este teatro Lionel Messi recibió su sexto Balón de Oro y en aquel entonces se convertía en el jugador más laureado al superar a Cristiano Ronaldo (5).

Durante el evento la revista también hará entrega el Balón de Oro femenino, el trofeo Kopa -al mejor jugador de 21 años – y el trofeo Yashin, al mejor portero.

Los méritos de Messi.

La nueva estrella del PSG logró salir campeón de la Copa América con Argentina, ser el goleador del torneo y terminar una sequía de 28 años para al albiceleste. Messi durante su carrera deportiva perdió tres finales con su selección en Copa América: una ante Brasil y en dos ocasiones contra Chile.

El Balón de Oro 2021 será entregado este lunes 29 de noviembre por la revista France Football / (AP)

Además, en la temporada 2020-21, Leo marcó 48 goles sumando todas las competiciones. Quedó pichichi en España y Bota de Oro en la Copa América, pero también fue un gran asistente con 23 pases a gol.

Debido a los trofeos obtenidos y a su estadística positiva, algo que es ya común en Messi, para la prensa especializada es el gran favorito para quedarse con el Balón de Oro y si la información de Sky Sport es cierta este año es casi seguro que se lo llevará a casa.

Las veces que ganó Leo.

El astro argentino se adueñó del trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. En el último galardón ganado superó a Cristiano Ronaldo, el portugués queda relegado con cinco al ser escogido en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Ahora el argentino tiene la oportunidad de alejarse aún más del luso. "Ronaldo solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho", aseguró Pascal Ferré, redactor jefe de la prestigiosa revista. Además, añade “lo sé porque me lo ha dicho”.

Sin embargo, para Ferré lo que hace atractivo ganar el Balón de Oro es otra cosa. El estatus que brinda tiene sus raíces en la historia. El Balón de Oro se ha realizado desde 1956. En ese lapso jugadores como George Best, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano (dos veces) o Johan Cruyff (tres veces) lo han obtenido. Ganar aunque sea uno, es para Ferré, ganarse un puesto “en el panteón del fútbol”, le comentó al New York Times.

