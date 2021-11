¿Quién merece más el Balón de Oro?

Fútbol Internacional

Después de ser cancelado en el año 2020, el Balón de Oro está de vuelta. Los ojos de los mejores jugadores del mundo futbolístico están una vez más fijados en el más prestigioso premio individual que el fútbol pueda ofrecer.

Los nominados para la edición del año 2021, ha sido anunciada. 29 jugadores se han unido al ganador del año 2019, Lionel Messi,

El ganador del premio será anunciado el día lunes, 29 de noviembre en París. Entonces, ¿quién ha sido el jugador que más atributos, goles, trofeos y magia individual ha demostrado al mundo este año?

En Meridiano hemos hecho el ranking de los contendientes. Aquí les dejamos nuestra lista a tan solo unos pocos días de la ceremonia en París…

#20 Lautaro Martínez (Inter – Serie A)

Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter / Foto: EFE

Hasta 2021: 24 goles y siete asistencias. Campeón de la Copa América y Serie A.

En términos de trofeos, Lautaro Martínez, no podría haber deseado un mejor año 2021. Durante toda la temporada anotó goles cruciales para ayudar al Inter a obtener su primer ‘Scudetto’ en 11 años. Luego, tuvo un rol protagónico también con Argentina al ser campeón de la Copa América.

Sin embargo, Lautaro no fue la pieza estrella en ninguno de sus equipos, a pesar de eso el jugador, de 24 años, sin dudas se merece un lugar entre los 20 mejores jugadores de la temporada 2020-2021.

#19 Nicolo Barella (Inter – Serie A)

Nicolo Barella es uno de los mejores asistidores en la Serie A / Foto: AP

Hasta 2021: Seis goles, 13 asistencias. Campeón de la Eurocopa y Serie A.

Al igual que Lautaro Martínez, Nicolo Barella combina el ‘Scudetto’ junto a un trofeo internacional. Barella es una de las perlas de Italia, pues el mediocampista combina técnica, velocidad, regate e inteligencia. Si hubiera tenido mayor repercusión mediática apoyado por una actuación superlativa en la Eurocop o en la Champions League, seguro estuviera unos peldaños más arriba.

Barella fue uno de los jugadores neroazzurris más consistentes de todo el año e incluso varios excelentes partidos en la Eurocopa, pero su baja capacidad goleadora lo relega a esta posición.

#18 Neymar da Silva (Paris Saint-Germain – Ligue 1)

Neymar no pudo brillar en los partidos más determinantes de la temporada / Foto: EFE

Hasta 2021: 17 goles, 18 asistencias. Campeón Copa de Francia y el Trophee des Champions

El sueño de Neymar de ganar el Balón de Oro parece ser una quimera recurrente para la estrella de Brasil. Otro año donde combinó grandes actuaciones, pero acompañado de muchos lesiones junto a un rendimiento decepcionante en los grandes partidos de la temporada.

Solo pudo ganar dos trofeos domésticos en la misma temporada. Dos galardones que no hacen justicia a el jugador más costoso de la historia y por eso se encuentra aquí relegado del podio, lejos de su sueño.

#17 Harry Kane (Tottenham – Premier League)

Harry Kane celebra uno de sus 40 goles durante el año / Foto: AP

Hasta 2021: 40 goles y siete asistencias.

Ha sido una temporada extraña para Harry Kane, pues fue el delantero que terminó la temporada de la Premier League con más goles y asistencias en la 2020-2021, fue el capitán de Inglaterra en la Eurocopa y fue uno de los jugadores más deseados durante el mercado de verano.

No obstante, su letárgico inicio de temporada junto a un año sin trofeos da la impresión de que su carrera comienza, poco a poco, a quedarse estancada. Un intrigante 2022 le aguarda.

#16 Ruben Dias (Manchester City – Premier League)

El central que pudo entender lo que Guardiola quería. Pieza fundamental para llegar a la final de la Champions / Foto: AFP

Hasta 2021: Un gol, dos asistencias y 27 porterías en cero. Campeón de la Premier League y la Carabao Cup

Las cejas seguro se levantarán al ver a Ruben Dias, el defensa de los 79 millones de dólares, por encima de Neymar y Kane, pero el central fue una revelación para que el equipo de Pep Guardiola pudiera retomar el trono de la Premier League.

Ruben Dias fue nombrado el jugador del año en la Premier, tuvo una consagratoria Champions League hasta el partido final y solo tuvo un desliz con Portugal en la Eurocopa al marcar un autogol.

#15 Mason Mount (Chelsea – Premier League)

Mason Mount celebra su gol al Real Madrid en la Champions League / Foto: EFE

Hasta 2021: 12 goles y ocho asistencias. Campeón de la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA

El cuasi silencioso inicio de campaña de Mason Mount le ha jugado en contra en la lista de votaciones del Balón de Oro, pero sin dudas puede llevarse el reconocimiento de haber sido uno de los más excepcionales volantes ofensivos de la temporada 2020-21.

Sus actuaciones, particularmente, en juegos importantes como en la semifinal de la Champions League dejaron a todos mudos ante el talento que tiene el joven inglés. Aunque, no pudo llevar todo ese talento a su máxima expresión bajo el mando de Gareth Southgate en la selección inglesa tuvo un rendimiento notable.

Esta es su primera nominación al Balón de Oro y probablemente no sea la última.

#14 Phil Foden (Manchester City – Premier League)

Phil Foden, la perla del Manchester City es uno de los talentos a ganar el Balón de Oro en el futuro / Foto: AP

Hasta 2021: 16 goles y 14 asistencias. Campeón de la Premier League y la Carabao Cup.

Phil Foden otro fantástico volante ofensivo inglés que ha sido nominado por primera vez al Balón de Oro. Foden se pasó toda la campaña 2020-21 demostrando por qué existe tanta expectativa por él desde hace más de cinco años en el Manchester City. Desde que era un juvenil el eco de su habilidad retumbaba por toda Inglaterra.

Ahora, con 21 años, Foden tiene el mundo a sus pies y sería una enorme sorpresa o una amarga decepción que no este en la futura disputa por el podio al Balón de Oro durante los próximos diez años.

#13 Giorgio Chiellini (Juventus – Serie A)

El líder de defensa de Italia y campeón de la Eurocopa / Foto: EFE

Hasta 2021: dos asistencias, 10 porterías a cero. Campeón de la Eurocopa, Coppa Italia y Supercoppa Italiana

La Eurocopa 2020 es prueba de que Giorgio Chiellini es todo un generale de la zaga. Su manera de llevar a Italia a la final de la Euro demuestra sus habilidades como motivador e incluso un arquitecto mental. Queda en la retina el lanzamiento de moneda en la semifinal contra España y la forma en cómo Chiellini con su sonrisa y carisma traspasa la presión de los penales al capitán español Jordi Alba.

Más allá de la anécdota el veterano defensor estuvo inmenso durante todo el torneo y aunque en la Champions League se encontró con un mordaz Porto, nadie puede quitarle que durante la temporada de la Juventus fue un bastión de esperanza para los bianconeri.

#12 Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain – Serie A/Ligue 1)

Donnarumma fue providencial para Italia en las tandas de penales / Foto: AP

Hasta 2021: 21 arcos en cero. Campeón de la Eurocopa 2020 y nombrado jugador del torneo.

Esta vez los guantes y no los botines fueron recompensados. Gianluigi Donnarumma fue escogido Jugador del Torneo en la Eurocopa 2020, el arquero estuvo magnífico bajo las órdenes de Roberto Mancini durante las dos tandas de penales más decisivas: la semifinal contra España al detener un penal a Álvaro Morata y en la final al atajar el disparo a Bukayo Saka.

Su traspaso durante la ventana de verano al PSG no ha salido como hubiera deseado, pues aún comparte la responsabilidad del arco de París con Keylor Navas.

#11 Mohamed Salah (Liverpool – Premier League)

El Liverpool no tuvo una buena temporada, pero Salah actualmente es uno de los mejores jugadores / Foto: EFE

Hasta 2021: 34 goles y 11 asistencias.

El Balón de Oro tiene el virus permanente de la actualidad de un futbolista al momento de hacer la votación.El estado de forma de Mohamed Salah desde el comienzo de la temporada 2021-22 lo hacen un jugador que puede incluso meterse en el top 3, pero la realidad es otra. Hay que tomar en cuenta un lapso mayor.

Salah no fue uno de los jugadores que cayó en el abismo durante los primeros meses del año pasado y ahora ha llevado su nivel de juego a lugares insospechados, pero su nivel no fue nada superlativo tras la lesión de Virgil Van Dijk y los ‘Reds’ no pudieron competir en las competiciones. Salah llega sin ningún trofeo que mostrar.

#10 Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United – Serie A/Premier League)

Cristiano Ronaldo tuvo un gran año goleador, pero sus equipos no obtuvieron grandes trofeos / Foto: EFE

Hasta 2021: 43 goles y seis asistencias. Campeón de Coppa Italia y Supercoppa Italiana

El capocannoniere de la Serie A, Bota de Oro de la Eurocopa y el poseedor del récord goleador de selecciones en la historia de fútbol marca otro año exitoso individualmente para Cristiano Ronaldo.

No obstante, a nivel grupal Ronaldo tuvo que pasar por dos entrenadores, y el tercero, Fernando Santos pende de un hilo. Todo esto se expone en la falta de grandes trofeos: sin ‘Scudetto’, sin Champions y sin Eurocopa.

#9 Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Haaland el futuro del gol en Europa y próximo contendiente a llevarse el Balón de Oro / Foto: AP

Hasta 2021: 43 goles, 13 asistencias. Campeón DFB-Pokal

Erling Haaland sufrió un revés a finales de 2021 y el año parece terminar con todo en contra, pero mientras el jugador noruego esta al 100% su impacto en la cancha es innegable.

Sus actuaciones en la Champions League continúan asestando miedo en la defensas de todo el continente. Además, su actuación fue crucial para que el Borussia Dortmund alzará la DFB-Pokal con una victoria ante el RB Leipzig.

En su futuro parece estar escrito ganar el Balón de Oro. ¿Lo logrará? El tiempo dirá.

#8 Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kevin se ha convertido en el mejor mediocampista de la Premier y uno de los mejores del mundo / Foto: EFE

Hasta 2021:14 goles y 16 asistencias. Campeón de la Premier League y Carabao Cup

Otra temporada inolvidable para Kevin De Bruyne, votado por segundo año consecutivo como el PFA jugador del año. De Bruyne se mantienen como el mejor jugador creativo del fútbol inglés y, quizás, en toda Europa.

No obstante, el volante fue detenido por un golpe fortuito durante la final de la Champions League y durante la Eurocopa la generación dorada de Bélgica perdía una de sus últimas chances de alzarse con un trofeo internacional, pero incluso tras perderse el primer partido de la Euro y entrar en el segundo con solo 30 minutos por disputarse, De Bruyne dejó pinceladas de su calidad con asistencias y goles.

#7 Romelu Lukaku (Inter/Chelsea – Serie A/Premier League)

Romelu tuvo una fantástica temporada con el Inter de Antonio Conte / Foto: EFE

Hasta 2021: 30 goles, ocho asistencias. Campeón Serie A

Romelu Lukaku no carburó en su regreso a Stamford Bridge con el Chelsea y con Bélgica no pudo superar a Italia en la Eurocopa, sin embargo esto no puede ser el contrapeso a su fantástica temporada en la Serie A con el Inter.

El ex delantero del Manchester United estuvo intratable durante la temporada pasada con el Inter de Antonio Conte. Romelu pudo alzar el ‘Scudetto’y obtener el galardón al mejor jugador de la temporada en Serie A.

#6 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain – Ligue 1)

Mbappé es el jugador con más proyección a futuro y objeto de deseo del Real Madrid / Foto: AFP

Hasta 2021: 45 goles y 22 asistencias. Campeón de la UEFA Liga de Naciones, Coupe de France y el Trophee des Champions

Durante el año pasado Kylian Mbappé dejó claro su nivel en cada jornada que disputó el PSG. En Champions League queda el recuerdo de su hat-trick al Barcelona y un posterior despliegue de cualidades ante el Bayern Múnich.

La estrella francesa era uno de los jugadores en mejor forma… Hasta que llegó la Eurocopa y se convirtió en una de las grandes decepciones, pero su buen inicio con el PSG (único del tridente del PSG que marca diferencias) y la consecución de la Liga de Naciones con Francia le hicieron recuperar el honor individual perdido.

#5 N’Golo Kante (Chelsea – Premier League)

N'Golo Kante es el mejor '5' del mundo / Foto: EFE

Hasta 2021: Dos goles, dos asistencias y 221 balones recuperados. Campeón Champions League y Supercopa de la UEFA.

N’Golo Kante, el MVP de la Champions League y el pulmón infatigable del Chelsea de Thomas Tuchel en las semifinales contra el Real Madrid. Kanté estaba en la cima del fútbol mundial al terminar la temporada 2020-21.

Algunas molestias lo alejaron de las canchas y su paso por la Eurocopa con Francia fue un momento álgido, pero cuando está al 100% no hay nadie mejor que él para resguardar y recuperar el balón en un campo de fútbol.

#4 Karim Benzema (Real Madrid - LaLiga)

Karim ha explotado y se ha convertido en uno de los delanteros más completos de Europa / Foto: EFE

Hasta 2021: 42 goles y 14 asistencias. Campeón de la UEFA Liga de Naciones

Karim Benzema continúa su enorme estado de forma tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. En el 2020-21 ha tenido su mejor temporada a nivel individual de su carrera. Aunque no obtuvo ningún trofeo con el Real Madrid y con Francia en la Eurocopa quedó eliminado ante Suiza, su nivel en ambos conjuntos fue alto.

Uno de los delanteros más completos de Europa, Benzema tuvo un retorno glorioso a la selección de Francia. Su presencia seguro dará a los ‘bleus’ un arma para el Mundial de Catar 2022 y los hace más favoritos para defender su corona.

#3 Jorginho (Chelsea – Premier League)

Jorginho fue el cerebro y motor del Chelsea campeón de Champions e Italia campeona de Europa / Foto: FIGC

Hasta 2021: ocho goles, tres asistencias. Campeón Champions League, Eurocopa y Supercopa de la UEFA

Jorginho llega a la ceremonia del Balón de Oro directamente como uno de los favoritos. El doblete de Champions y Eurocopa lo hace el jugador más laureado. Su nivel no se puede medir con los goles o asistencias, sino en la incidencia que tiene su presencia en el campo.

Jorginho para Thomas Tuchel y Roberto Mancini es una pieza fundamental, pues el italiano es la extensión del entrenador en el campo. Tiene una enorme capacidad para llevar el ritmo del partido y hacer jugar mejor a todos a su alrededor.

#2 Robert Lewandowski (Bayern Munich – Bundesliga)

Lewandowski el mejor delantero de toda Europa / Foto: AP

Hasta 2021: 64 goles y 10 asistencias. Campeón de la Bundesliga, Mundial de Clubes y la DFL-Supercopa

Sin lugar a dudas Robert Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado, pero fue controversialmente cancelado por la revista France Football. Hay quienes todavía cree que su consistente estado de forma de cara al gol durante estas dos temporadas es suficiente como para darle el premio este año.

Quizás si su lesión contra Andorra no le hubiera dejado fuera de disputar el partido de Champions contra el PSG, la cuestión sería diferente, pero este año hay un jugador que le saca ventaja por poco y Robert queda relegado al segundo lugar.

#1 Lionel Messi (Barcelona/PSG – LaLiga/Ligue 1)

Llevo a Argentina a ganar una Copa América / Foto: EFE

Hasta 2021: 41 goles y 14 asistencias. Campeón de la Copa América y Copa del Rey

El Balón de Oro número siete está en la punta de los dedos de Lionel Messi, aun teniendo un inicio lento en el Paris Saint-Germain, Messi ha comenzado a cerrar esa brecha, pero su temporada en el Barcelona fue enorme. Leo arrastró un equipo que no jugaba a nada y los mantuvo en carrera por LaLiga.

Luego, en la Copa América con Argentina se convirtió en la Bota de Oro del torneo y el mejor jugador de la competición. Messi este año le dio a Argentina su primer trofeo internacional desde 1993.

Por eso, Lionel Messi se lleva a casa por la mínima el Balón de Oro.