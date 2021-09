Hazard vuelve a brillar con Bélgica

Fútbol Internacional

Jueves 9| 6:06 am





Perseguido por las lesiones, sin continuidad, renqueante y con dudas durante las dos últimas temporadas, Eden Hazard ha encadenado tres sólidos partidos con Bélgica que acercan a los Diablos Rojos a Catar y que han devuelto el brillo internacional al delantero del Real Madrid.



Tras una Eurocopa a la que llegó entre algodones y en la que no pudo rendir al cien por ciento, torneo que Bélgica aspiraba a ganar y del que fue apeada en cuartos por Italia, el atacante del Real Madrid ha empezado el curso con su selección recordando a aquel futbolista con frescura que maravilló en el Chealse y antes en el Lille.



"Casi un diez a la antigua", decía el diario belga DH+ Les Sports sobre el rendimiento del capitán de los Diablos Rojos contra Estonia, República checa y Bielorrusia en el parón de selecciones que Bélgica afrontó sin el capitán del Manchester City, Kevin de Bruyne, lesionado.



"Está listo para crear un verdadero impacto en las próximas semanas y meses", ha asegurado en declaraciones que recoge el diario flamenco Het Laatste Nieuws el seleccionador Roberto Martínez sobre su capitán, al que su selección mima con esmero.



Hazard fue titular contra Estonia. Participativo e importante en el 2-5 contra los bálticos, Hazard se echó a las espaldas el equipo, que se encontró con un inesperado tanto en contra nada más arrancar, y asistió a Hanns Vannaken para que abriera la lata.



"Eden Hazard seduce en Tallin", resumía la web belga Wall Foot, mientras que la radiotelevisión pública RTBF le ponía un 7 sobre 10 de nota y el sobrenombre de "El Patrón" en su regreso a los Diablos Rojos tras el verano.



En el segundo partido, frente a República Checa y en Bruselas, Martínez adaptó el esquema táctico: el técnico español liberó al capitán belga de las tareas defensivas y dejó que en ataque Hazard se moviera a su libre albedrío por el centro del campo.



Con la batuta de director de orquesta y libertad para interpretar la pieza, el atacante del Real Madrid se divirtió, hizo disfrutar a los demás y se reencontró con el gol en el 3-0 frente a los checos, tras casi dos años en dique seco con Bélgica.



"El Magnífico vuelve al juego", resumía el diario L'Avenir su rendimiento en ese encuentro, que el propio Hazard describió como una "noche perfecta".



En el último duelo de la serie, contra Bielorrusia, Martínez sacó de inicio a los suplentes. Fue suficiente para cosechar una densa victoria por la mínima y cerrar un ciclo de tres partidos que alejan a Bélgica de la decepción de la Eurocopa y colocan a la primera selección del ránking de la FIFA con un pie y medio en el Mundial de Catar 2022.



El "diez" de Bélgica jugó la última media hora y, aunque el marcador no se movió del 0-1, agilizó el centro del campo de los Diablos y dejó detalles de calidad.



Pudo haber firmado un gol, pero una el guardameta Chernik alcanzó a despejar una falta bien tirada desde la frontal. Pudo también haber sumado una asistencia, pero Castagne envió fuera un balón que le había servido Hazard en el área. Con todo, dejó buen sabor de boca.



Los analistas deportivos belgas esperan ahora que su capitán, de 30 años, confirme su buen momento de forma ante el "tribunal popular" madridista.



"Ha llegado la hora de la verdad para Hazard. Por primera vez desde hace año y medio, el Real Madrid se reencontrará, este domingo, con su público en el estadio Santiago Bernabéu", señala el periodista Miguel Tasso en una columna publicada este jueves en el diario francófono DH + Les Sports.



El Real Madrid de Carlo Ancelotti, que comparte el liderato con otros cinco equipos, en el arranque de la liga española, con Hazard luchando para hacerse indiscutible en el once titular, se enfrentará el próximo domingo contra el Celta de Vigo tras 559 días sin jugar en su estadio, en vías de renovación desde que llegó la pandemia.



Después, el conjunto blanco, con el que Hazard tiene contrato para tres temporadas más, viajará a Milán para medirse contra el Inter en Liga de Campeones el miércoles y se desplazará a Valencia en liga, mientras que el próximo partido de Bélgica será la semifinal de la Liga de Naciones que los de Martínez disputarán contra Francia, el 7 de octubre en Bruselas. / EFE