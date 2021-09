Roberto Martínez: Hemos crecido

Fútbol Internacional

Miércoles 8| 8:12 pm





(EFE).- El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, aseguró que su equipo "ha crecido" con las victorias ante Estonia, República Checa y Bielorrusia pero lamentó que sus jugadores fueran demasiado conservadores y no arriesgaran un poco más ante los de Minsk.



"Hemos crecido como equipo", dijo Martínez a los micrófonos de RTBF tras imponerse por 0-1 ante Bielorrusia en un once belga conformado con suplentes.



Martínez valoró la adaptación táctica de sus jugadores en el 3-0 ante República Checa así como las "asociaciones entre nuevos jugadores" y se mostró satisfecho con la serie de tres victorias pese a imponerse por la mínima ante Bielorrusia.



"En la primera mitad fuimos demasiado prudentes, deberíamos de haber tomado más riegos. Teníamos miedo de perder el balón y sufrir al contraataque. Pero evidentemente no me voy a centrar en lo negativo", dijo.



"Es un trabajo lento, de años. Pero ahora todos los jugadores saben dónde estar y cómo ayudar a ganar", agregó el técnico de Bélgica, eliminada en los cuartos de final de la reciente Eurocopa por Italia, a la postre campeona. EFE