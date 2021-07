Accidentado empate entre el Sevilla y el AS Roma de Mourinho

Fútbol Internacional

El Sevilla ha empatado este sábado con el AS Roma en Faro (Portugal), pues ambas plantillas celebran una concentración de pretemporada en el Algarve, en un encuentro que ha concluido sin goles pero que ha resultado accidentado por las muchas fricciones entre futbolistas, sobre todo en la segunda mitad.



El primer acercamiento fue del equipo romano al cuarto de hora, cuando Gudelj dejó el balón por error a pies de Mkhitaryan, cuyo remate fue desviado por Dmitrovic con una magnífica estirada, igual que la que tuvo que hacer para detener una falta en el último minuto del primer tiempo para desviar una falta del español Carlos Pérez.



También tuvo sus oportunidades el Sevilla antes del descanso, sobre todo una de Ocampos, que chutó desviado, y otra del marroquí En-Nesyri, que obligó con su remate a intervenir con acierto al portero romanista, Daniel Fuzato.



Los sevillistas, más entonados a raíz de la salida del mediocentro de la cantera Ortiz, tuvieron otra ocasión al inicio del segundo periodo, que desperdició En-Nesyri, pero esta buena línea se quebró cuando el serbio Nemanja Gudelj fue expulsado por doble amonestación.



Con la inferioridad numérica de los andaluces, el partido se embarulló, circunstancia a la que no fue ajena la agresividad de algunos jugadores del conjunto italiano, que desde las filas sevillistas se juzgaba excesiva para un partido amistoso.



Julen Lopetegui reajustó su esquema para impedir las acometidas del equipo dirigido por José Mourinho y dispuso dos líneas de cuatro con Iván Romero como único punta, lo que cegó todas las vías de ataque de un rival que apenas si generó peligro pese a estar con un hombre más sobre el terreno de juego.



Ficha técnica



0 - Sevilla FC: Dmitrovic; Navas, José Ángel, Gudelj, Rekik, Ocampos; Fernando, Rakitic, Óscar; Suso y En-Nesyri. También jugaron Pedro Ortiz, Pablo Pérez, Iván Romero, Johansson y Juanlu.



0 - AS Roma: Fuzato; Reynolds, Ibáñez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe, Calros Pérez, Mkhitaryan; El Shaarawy y Borja Mayoral. También jugaron Rui Patricio, Diawara, Pellegrini, Karsdorp, Mancini, Zaniolo, Dzeko, Smalling, Zalewski.



Árbitro: Nuno Almeida, portugués. Expulsó por doble amarilla al sevillista Gudelj (min. 65). Amonestó a los romanos Kambulla y Diawara.



Incidencias: Partido amistoso celebrado a puerta cerrada en el Estadio do Algarve de Faro (Portugal).