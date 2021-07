El Athletic gana con brillantez al Borussia Dortmund

Fútbol Internacional

El Athletic Club se impuso con brillantez, por 0-2, al Borussia Dortmund en su tercer y último partido de la concentración de pretemporada que se disputó en la localidad suiza de Sankt Gallen y de la que regresa este sábado a Bilbao.



Aunque ya pudo adelantarse en varias ocasiones en la primera mitad, en la que también tuvieron alguna ocasión los de Marco Rose, el equipo de Marcelino García Toral decantó el choque en el segundo tiempo con goles de Raúl García, de penalti, y Daniel Vivian, de cabeza, en jugada a balón parado.



Raúl transformó en el minuto 50 un penalti del meta Roman Búrki a Villalibre al intentar despejar un centro desde la izquierda de Balenziaga, y Vivian remató casi con los dos pies a la vez un centro muy pasado en un saque de falta botada por Berenguer.



El arranque del partido estuvo casi monopolizado por dos jugadores del Athletic, Morcillo, que reapareció tras pasar el covid, y Núñez. El extremo no paró protagonizar llegadas, centros y ocasiones. Y además botar los numerosos córneres que muchas veces él generaba.



El central tuvo presencia en el área rival, donde le faltó filo para aprovechar los saques de esquina que Morcillo le dejaba en buenas condiciones para rematar.



Que no se hubiese adelantado el Athletic para el minuto 20 fue una casualidad, pues también Sancet y los Williams, Iñaki y Nico, gozaron de oportunidades.



Coincidiendo con la sustitución de Nico, posiblemente con algún problema físico, el choque se equilibró y el Dortmund empezó a llegar al área de Ezkieta. Donde Yeray se lesionó para sacar casi sobre la línea una jugada que no remató Haaland en primera instancia y Brandt no acertó a conectar con toda la portería para él.



Otro remate fallido de Dahoud y un disparo alto de Schulz, al terminar una contra, pudieron suponer el primer gol del Borussia. Aunque también un centro de Lekue que Papadopoulos despejó sobre su propia portería. Lo evitó Kobel justo antes del descanso.



En la segunda mitad llegaron pronto los goles que ladearon el encuentro del lado del Athletic, que aún pudo marcar el 0-3 en un mano a mano de Berenguer ante Búrki en el minuto 76 que solventó de manera espléndida el meta suizo.



Lo peor del partido fueron las numerosas lesiones. La de Reyna en el calentamiento, la Yeray en la primera parte y las Wolf y Bynoe-Gittens en la segunda. Es posible que también se lesionase Nico Williams, sustituido mediado el primer tiempo,



- Ficha técnica:



0 - Borussia Dortmund: Kobel (Búrki, m.46); Passlack, Papadopoulos, Maloney, Schulz; Dahoud (Lutke-Frie, m.79), Brandt; Knauff, Gurpuz (Wolf, m.46; Bynoe-Gittens, m.62; Mrosek, m.82)), Reus; y Haaland (Tigges, m.46)..



2 - Athletic: Ezkieta; Capa, Nuñez, Yeray (Íñigo Martínez, m.32), Lekue; Nico Williams (Serrano, m.24), Dani García, Zarraga, Morcillo; Sancet e Iñaki Williams. En la segunda parte jugaron Agirrezabala; Petxarroman, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Vesga, Muniain; Raúl García y Villalibre.



Goles: 0-1, m.50: Raúl García, de penalti. 0-2, m.57: Vivian.



Árbitro: Sven Wolfensberger (Suiza). Amonestó al meta Burki, en el penalti que significó el 0-1, del Borussiay a Vesga (m.75), del Athletic.



Incidencias: Partido disputado en el Kybunpark, de Sankt Gallen (Suiza) con aficionados en las gradas, entre ellos seguidores del Athletic. EFE