Una fantasía de Cardona da revancha a Colombia ante Ecuador en el debut

Domingo 13| 10:47 pm





(EFE).- Un gol de fantasía de Edwin Cardona le dio este domingo los tres puntos a Colombia, que derrotó por 1-0 a Ecuador en el debut en la Copa América y consiguió revancha por la goleada 6-1 que sufrió con la Tri en noviembre del año pasado.



En el Arena Pantanal de la ciudad brasileña de Cuiabá, donde Colombia se impuso 4-1 a Japón en el Mundial de Brasil de 2014, el equipo cafetero sacó adelante un partido rocoso, en el que su rival fue superior, especialmente en el segundo tiempo, y se llevó tres puntos en la primera jornada del Grupo B.



El equipo de Gustavo Alfaro salió a imponer su ritmo en el partido con su intensa presión que complicó la salida de Colombia, que tuvo que apelar al juego largo para desahogar su zona defensiva.



Con ello la Tri trató de hacer daño por los costados, principalmente por el izquierdo en donde Fidel Martínez fue un dolor de cabeza para Daniel Muñoz en los primeros minutos y por donde llegaron los dos únicos acercamientos del equipo.



El primero fue una recuperación de Michael Arroyo que terminó con remate que pasó por encima de la portería de David Ospina y el segundo una jugada individual de Martínez, que mandó un centro rastrero que obligó al guardameta colombiano a exigirse para que el esférico no le llegara a Enner Valencia.



Sin embargo, Ecuador perdió claridad y el juego fuerte en la mitad de la cancha comenzó a primar, especialmente contra Juan Guillermo Cuadrado que lució asediado cada vez que recibió el balón en campo contrario.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda apenas se acercaron por primera vez a la portería de Pedro Ortiz al minuto 38 en un tiro libre que centró Cardona a Yerry Mina, que anticipó a su rival pero mandó el balón por encima del horizontal.



No obstante, el partido se rompió en el laboratorio colombiano.



Cardona, de frente al arco en un tiro libre al minuto 42, decidió hacer una pared con Cuadrado que filtró un balón que cabeceó Miguel Borja en el área y le volvió a quedar al centrocampista de Boca Juniors, que sin pensarlo dos veces sacó un derechazo sin dejar caer la bola y puso a celebrar a los cafeteros.



En la etapa complementaria, Ecuador volvió a apostar por la presión para incomodar a Colombia y lo logró, pues el equipo de Rueda volvió a cometer errores en salida. Pese a ello, los dirigidos por Alfaro no supieron aprovechar esas recuperaciones en terreno rival y el balón le llegó poco Valencia que no pesó mucho en el trámite.



En ese punto fue destacado el trabajo de Wílmar Barrios, cuyo trabajo defensivo fue clave para la selección colombiana.



Como pasó con su rival en la primera parte, las oportunidades de Ecuador llegaron a balón parado, en un tiro libre en el costado derecho que cobró Pervis Estupiñán al 52 y pasó por encima de la portería de Ospina, que rozó el balón para tener tranquilidad de que no se iba a colar en su portería.



Sin embargo la rigidez se fue rompiendo con el paso de los minutos y los equipos comenzaron a dejar espacios.



Los de Alfaro buscaron hacer daño por la izquierda, por donde Estupiñán incomodó a Cuadrado y a Muñoz, mientras que el equipo de Rueda apeló al contragolpe con Duván Zapata, cuyas recepciones a espaldas, sumadas a los movimientos de Santos Borré, sacaron de lugar varias veces a los centrales Robert Arboleda y Piero Hincapié.



Con el paso de los minutos el desgaste de los ecuatorianos y el control del juego que le dio Rueda con el ingreso de Gustavo Cuéllar por Cardona, los ecuatorianos perdieron el impulso que los tuvo buena parte del segundo tiempo en terreno contrario.



Pese a que Alfaro apostó por Damián Díaz para tratar de romper la impenetrable defensa rival, Ecuador no lo consiguió y se quedó con un sabor amargo en su debut en el torneo continental, en que el que apunta a mejorar la imagen que dejó en la edición de 2019 cuando quedó eliminado en la fase de grupos.



En la segunda jornada, Colombia jugará el jueves con Venezuela en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania, mientras que Ecuador descansará.



- Ficha técnica:



1. Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Óscar Murillo (m.80, Davinson Sánchez), Yairo Moreno (m.45+5, William Tesillo); Wilmar Barrios, Matheus Uribe (m.60, Sebastián Pérez), Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona (m.80, Gustavo Cuéllar); Miguel Borja (m.60, Duván Zapata) y Rafael Santos Borré.



Seleccionador: Reinaldo Rueda.



0. Ecuador: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo (m.79, Damián Díaz), Jhegson Méndez, Gonzalo Plata (m.68, Ayrton Preciado), Fidel Martínez (m.58, Ángel Mena); Michael Estrada (m.68, Jordy Caicedo) y Enner Valencia.



Seleccionador: Gustavo Alfaro.



Gol: 1-0, m.42: Edwin Cardona.



Árbitro: El argentino Néstor Pitana. Amonestó a Uribe, Muñoz, Valencia y Borré.



Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo B de la Copa América disputado en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá sin público. EFE