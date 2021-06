Tite niega amenaza de destitución y dice que sigue trabajando por Brasil

Fútbol Internacional

Río de Janeiro, 7 jun (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', negó este lunes que hubiese sido amenazado con ser destituido por su posición crítica a la Copa América en Brasil y afirmó que, pese a presiones, sigue trabajando y dispuesto a hacer lo mejor por la Canarinha.



Con un categórico "No" en una rueda de prensa virtual, Tite negó que hubiese sido amenazado con su destitución por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, ante las supuestas divergencias de ambos en torno a la decisión de Brasil de asumir la organización de la Copa América luego de que Argentina y Colombia desistieran del torneo.



El seleccionador se negó a anticipar la posición conjunta tanto de los jugadores como de la comisión técnica en torno a la Copa América, que sólo divulgarán tras el partido del martes con Paraguay en Asunción por las eliminatorias mundialistas, y no desmintió ni confirmó que los brasileños hayan desistido de un boicot y decidido disputar el torneo que comienza el próximo domingo.



"Reiteramos nuestro respeto por la situación y por eso cuando terminen las eliminatorias, la comisión técnica y los atletas darán su opinión y aclararán a las personas", dijo.



El seleccionador afirmó que, pese a una campaña de seguidores del presidente Jair Bolsonaro en las redes sociales para que renuncie al cargo, lo seguirá ejerciendo con total disposición.



"A mi juicio, y por mi escala de valores y mi formación, tengo mucho respeto por mi trabajo, por la selección brasileña y por un momento en que disputamos las eliminatorias al Mundial (de Catar 2022), y la mejor manera de retribuir la confianza de los que están a mi favor y de los que están contra es hacer mi trabajo lo mejor posible", dijo.



"Mi responsabilidad es hacer que la selección brasileña juegue bien y eso es lo que haré", agregó Tite, quien aclaró que su compromiso es estar alineado con la selección y no con un movimiento o partido político.



Manifestó que los jugadores y la comisión técnica consideran las eliminatorias como una prioridad y que por eso sólo divulgarán su posición sobre la Copa América en Brasil tras el partido del martes con Paraguay.



"El tiempo de las manifestaciones es nuestro tiempo, y por nuestro me refiero a la comisión técnica y a los futbolistas. Tenemos orgullo por lo que hacemos y sabemos de la grandeza y del momento importante para la selección. Quiero estar concentrado de cuerpo y alma (en las eliminatorias) y hacer lo mejor posible y nuestro mejor trabajo frente a Paraguay", afirmó.



PRESIDENTE DE LA CBF SEPARADO DEL CARGO



Igualmente se negó a dar una opinión sobre la decisión de la Comisión de Ética de la CBF de separar del cargo temporalmente al presidente de la entidad, Rogerio Caboclo, mientras se le investiga por una denuncia de asedio sexual y moral, y a responder si la salida del dirigente había mejorado el ambiente en la Canarinha.



"Comprendo la pregunta y sabemos la dimensión y la gravedad del caso, pero hay un Comité de Ética que es el que tiene que adoptar las medidas necesarias. Es responsabilidad de ellos y no es nuestra responsabilidad", se limitó a decir.



"Entiendo y respeto (la insistencia de la prensa en saber su opinión sobre el dirigente), pero para nosotros eso no tiene importancia vital. Lo importante es el entrenamiento y jugar bien", agregó.



El técnico aseguró que los problemas fuera de la cancha dificultan la preparación para las eliminatorias pero alertó que ni él ni sus jugadores tienen que dar una opinión sobre todos los asuntos.



"Ha sido bastante difícil (la preparación) por el momento social que vivimos y comprendemos eso. Las personas piensan que tenemos que tener opinión para todo pero sólo tenemos que tener opinión sobre el fútbol y lo hacemos con pasión", afirmó al ser interrogado nuevamente sobre la polémica por el traslado de la Copa América a Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de la covid y que sigue sin controlar el ritmo de contagios.



Agregó que las polémicas generan un grado de dificultad mayor pero destacó la capacidad emocional que sus jugadores demostraron en el partido del pasado viernes, en que vencieron por 2-0 a Ecuador por las eliminatorias.



"Hemos tenido una capacidad emocional muy grande para filtrar esas situaciones y hemos tenido sensatez, a veces para ignorar las provocaciones, y para concentrarnos en el trabajo", dijo. EFE