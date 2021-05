"Partidos de alto vuelo", dice Berizzo sobre partidos ante Uruguay y Brasil

Fútbol Internacional

Viernes 21| 2:11 pm





De "partidos de alto vuelo" calificó este viernes el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, los dos compromisos de la Albirroja frente a Uruguay y Brasil en junio, de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



"Toda la atención puesta está en Uruguay y Brasil, el respeto a nuestros rivales es absoluto, somos una selección joven con gran dinamismo, esperamos en estos dos partidos seguir de la misma manera", dijo Berizzo en rueda de prensa virtual.



Sobre Uruguay, que recibirá a la Albirroja el 3 de junio en Montevideo, Berizzo valoró su permanencia en una misma línea de trabajo y al mismo tiempo sus variantes de juego en función de cada encuentro.



"Una selección que lleva mucho tiempo con su misma selección, una línea de trabajo, una selección experimentada, un medio campo dinámico, un juego aéreo peligroso. Nosotros nos transformamos en un rival incómodo para cualquiera, son dos partidos diferentes a nivel táctico, Uruguay cambia su sistema de acuerdo a cada partido, serán partidos de alto vuelo", observó el argentino.



Por su parte Justo Villar, el director deportivo de la selección, coincidió con Berizzo en la peligrosidad de Uruguay y de Brasil, que se las verá con Paraguay el 8 de junio en el Defensores del Chaco.



"De los mejores, son rivales duros, son jugadores que vienen jugando hace tiempo, Brasil es una selección que no tengo que resumir", dijo Villar.



La conferencia fue el complemento a la lista presentada horas antes con los 21 jugadores de las ligas extranjeras convocados por Berizzo para los encuentros contra charrúas y brasileños.



En ese sentido, Berizzo dijo que Paraguay debe seguir con su esquema para "poder adelantar nuestra posesión y profundizarla, encontrar mejor finalización de nuestros ataques".



"La idea es darle continuidad, nos vamos a enfrentar a dos selecciones mundialistas como Uruguay y Brasil. En mi opinión, el tema fundamental a corregir es no perder el control del partido, nos ha sucedido en varios partidos que nos pusimos en ventaja, la idea es ser sólidos defensivamente", reflexionó.



Los mellizos Óscar y Ángel Romero, ambos en el argentino San Lorenzo, son algunos de esa lista de Berizzo, al que ahora resta componer la de los futbolistas de las ligas locales, hasta cerrar un total de 35.



Paraguay está en cuarta posición, igualada a seis puntos con Uruguay, ambas selecciones con la mitad de enteros que Brasil, que lidera la zona.



La selección nacional paraguaya no se clasifica para un Mundial desde Sudáfrica 2010.



En estas semanas, Berizzo ha dirigido un ciclo de preparación táctica con un número reducido de convocados, entre ellos los arqueros Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano, y Juan Espínola, del argentino Godoy Cruz. EFE