Gasperini: Salimos con la cabeza alta

Fútbol Internacional

Miércoles 19| 7:04 pm





(EFE).- Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, aseguró este miércoles que su equipo sale "con la cabeza alta" de la final de la Copa Italia, pese a caer 1-2 contra el Juventus.



"Es difícil ganar si no eres un club 'grande'. Nosotros estamos felices por haber llegado a este nivel o por poder disputar partidos como estos. Cuando se habla de triunfos se habla solo de título liguero o de Copa Italia, y estos trofeos están al alcance de pocos clubes", dijo Gasperini al acabar el partido, en declaraciones a la televisión nacional italiana "Rai Sport".



"Nosotros salimos con la cabeza alta, sin duda", agregó el técnico italiano.



El Atlalanta cayó 1-2 contra el Juventus, con goles del sueco Dejan Kulusevski y del italiano Federico Chiesa. El ucraniano Ruslan Malinovsky firmó la momentánea igualada, pero no pudo evitar la decimocuarta Copa Italia del Juventus.



"Estamos decepcionados, sin duda. Fue un partido duro, bonito y no tuvimos suerte. En la reanudación ha sido difícil para nosotros, bajamos el nivel y ellos marcaron un gran gol con Chiesa", aseguró. EFE