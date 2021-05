Luz verde al partido entre Barcelona y Boca tras contagio del portero Andrada

Fútbol Internacional

El partido correspondiente a la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores entre Barcelona de Guayaquil y Boca Juniors se jugará este martes, como estaba previsto, tras la aprobación del Comité de Emergencia ecuatoriano porque solo hay un contagio de COVID-19 entre los jugadores argentinos.



"En las pruebas de reconfirmación a la delegación de Boca Juniors", que consta de 52 integrantes, "todas dan negativo a excepción del jugador que ya tenemos conocimiento", informó el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), Juan Zapata.



Se trata del portero titular Esteban Andrada, que dio positivo en las pruebas PCR realizadas al equipo cuando ingresó al país, lo que provocó que se aplicaran los protocolos de reconfirmación, antes de que se autorizara el partido.



En base a esos protocolos, Andrada se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio.



Tras las nuevas pruebas el guardameta ha vuelto a dar positivo y es el único de la delegación del Boca, confirmó Zapata en un videocomunicado.



Agregó que ya se ha acordado con el club argentino que el portero permanezca en Ecuador mientras dure su aislamiento y que pueda salir únicamente cuando el resultado de una prueba PCR dé negativo.



Andrada será remplazado por Agustín Rossi, en un Boca que acude sin jugadores clave como Sebastián Villa y Agustín Almendra, o el colombiano Frank Fabra, que se encontraba suspendido.



El partido, que comenzará a las 19.30 hora local (00.30 GMT), se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha.



Barcelona y Boca Juniors se juegan este martes el liderato del grupo C de la Copa Libertadores.



Ambos conjuntos llegan a la tercera fecha a paso perfecto con seis puntos de seis disponibles. El equipo guayaquileño se encuentra en la primera posición por diferencia de goles gracias a su última goleada en condición de local por cuatro tantos frente al The Strongest de Bolivia.



Los "canarios" y "xeneizes" se han enfrentado seis veces en la historia, de las cuales dos fueron en partidos fueron amistosos y las cuatro restantes en la Copa Libertadores.



El Barcelona no ha derrotado al Boca Juniors en competiciones oficiales, acumulando un empate y tres derrotas. EFE