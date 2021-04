Vilajoana: "El Barça no va de la mano del Madrid en la Superliga"

Fútbol Internacional

Martes 20| 8:31 am





El exdirectivo del Barcelona Xavi Vilajoana aseguró que el club azulgrana "no va de la mano del Madrid" en la Superliga europea de fútbol ya que, a su parecer, no existe un acercamiento entre ambas entidades para tirar adelante el proyecto de esta nueva competición.



En declaraciones a RAC1, Vilajoana, que también fue precandidato en las últimas elecciones a la presidencia del club, matizó que el acuerdo para adherirse a la Superliga aún "no obliga a nada". En este sentido, considera imprescindible que la decisión sea ratificada por la Asamblea de socios compromisarios del Barcelona.



Aún así, el exmiembro de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, que fue quien gestó el acuerdo, se mostró convencido de que "la Superliga será una realidad, ya sea esta temporada o la siguiente".



Vilajoana también explicó que la competición se empezó a gestar a partir de la temporada 2016-17. En ese momento, "empiezan las conversaciones entre los propietarios de los clubes y Bartomeu", desveló el exdirectivo.



"Todo se lleva con mucha cautela. Lo gestionaba personalmente el presidente y luego nos enteramos los directivos del área deportiva. Hubo reuniones periódicas", apuntó.



Por lo que respecta a la resolución del conflicto abierto entre la UEFA y los clubes fundadores de la Superliga, Vilajoana confía en que llegarán a un acuerdo porque, según él, "no habrá más remedio que sentarse y hablar".



Sobre el formato cerrado de la nueva competición, donde participarán de forma fija 15 clubes, Vilajoana considera que "siempre se debe poner una línea en algún sitio para ver quién hace méritos".



Con todo, el exdirectivo aseguró que la preservación del actual modelo de propiedad del club, controlado por los socios, "siempre ha sido una línea roja".



"Convertirse en sociedad anónima nunca se ha puesto sobre la mesa. Nunca ha habido ninguna intención", sentenció Vilajoana. EFE