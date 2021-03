Cristiano Ronaldo tira el brazalete y estalla por un gol anulado

Fútbol Internacional

Redacción deportes. Cristiano Ronaldo estalló en el tiempo añadido del partido disputado en Belgrado contra Serbia (2-2), después de que le fuera anulado un gol aparentemente legal, en la última acción del partido.



Un pase desde la izquierda de Nuno Mendes fue aprovechado por el atacante del Juventus que alcanzó a golpear el balón antes de que llegara el meta del Eibar Marko Dimitrovic. La pelota sobrepasó claramente la línea de gol. El defensa Stefan Mitrovic la sacó cuando ya había entrado.



Cristiano empezó a celebrar el tanto. Pero el juez asistente no indicó gol y el árbitro tampoco. El jugador del Juventus protestó airadamente al línea y después vio la tarjeta amarilla.



En la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 no hay videoarbitraje, por lo que la acción no pudo ser revisada. El árbitro neerlandés Makkelie pitó el final. Ronaldo tiró el brazalete de su selección al suelo y se marchó al vestuario indignado. El choque terminó con empate a dos goles. EFE