Lisandro Martínez: "Messi es un líder nato"

El futbolista del Ajax Lisandro Martínez dijo en una entrevista con Efe que el barcelonista Lionel Messi "es un líder nato" en la selección argentina y expresó su esperanza de que siga en activo "muchísimos años más"



"No lo podremos tener por cien años, pero los años que él pueda estar en la selección, vamos a tratar de disfrutar al máximo", comentó el exjugador de Defensa y Justicia.



"Es muy lindo observar cómo juega, cómo ve las cosas diferentes, cómo se anticipa a las jugadas. Es sin duda cuestión de mirarlo y observarlo porque es increíble", añadió.



Martínez debutó como internacional con la absoluta de Argentina en marzo de 2019, en un amistoso contra Venezuela, y está por ver si este verano lo llaman para los Juegos Olímpicos de Japón con la sub-23 o entra en la lista para la Copa América.



Los estrictos protocolos del Ajax respecto a la covid-19 le han impedido estar en la última convocatoria de la albiceleste. No obstante, el jugador reconoció que "sería un sueño hecho realidad" repetir en la absoluta, aunque advirtió de que "uno tiene que estar preparado para lo que sea".



"Si me llaman a la Copa América seré muy feliz y si voy a los Juegos Olímpicos, lo mismo. Representar a la selección argentina en el puesto que sea es una satisfacción enorme", aseguró.



El defensa fichó como jugador del Ajax en verano de 2019. En su primera temporada, fue uno de los titulares indiscutibles del entrenador Erik ten Hag hasta que la pandemia paralizó la liga de Países Bajos, en marzo de 2020.



Los cambios tácticos introducidos por Ten Hag al principio de esta temporada lo relevaron a un segundo plano, pero el defensa ha recuperado la confianza del técnico y ha regresado al once inicial en los últimos diez partidos, cuatro de ellos en la Liga Europa.



Martínez es prudente a la hora de valorar si esa vuelta a la titularidad conllevará una llamada del seleccionador de la absoluta Lionel Scaloni. "Uno tiene que jugar en su equipo, hacer las cosas bien ahí y mostrar un nivel altísimo porque la selección argentina está repleta de buenos jugadores", comentó el defensa. EFE