Peligra el Albania-Inglaterra porque policía no puede garantizar la seguridad

Fútbol Internacional

Jueves 25| 10:25 am





El partido Albania-Inglaterra de este domingo, clasificatorio para el Mundial de Catar 2022, corre peligro de ser cancelado porque la Policía de Tirana no puede garantizar la seguridad del estadio.



"Las estructuras de la dirección local de la policía de Tirana no garantizan que se puedan tomar las medidas necesarias antes, durante y después de la celebración del partido de fútbol Albania-Inglaterra", señaló el director de la policía de Tirana, Rebani Jaupi, a la Federación Albanesa de la Federación Albanesa de Fútbol (FSHF) .



La policía declara que durante el control del perímetro exterior del estadio se ha constatado que muchos negocios -en su mayoría bares- han montado estructuras permanentes de hierro, argamasa, cristal y sombrillas fijos, ocupando casi todas las entradas principales al estadio.



"Esto afecta a los estándares de la seguridad durante la celebración del partido de fútbol", señaló Jaupi, quien lamentó que no esté previsto el cierre de los bares y negocios durante el partido, tal y como había solicitado la federación.



El pasado 3 de marzo la FSHF había solicitado a las autoridades que ordenen desmantelar las estructuras colocadas fuera del estadio por los dueños de los bares.



"La cancelación del partido Albania Inglaterra que está prevista se dispute en el estadio Air Albania tendría consecuencias catastróficas para la imagen de nuestro país, de la selección nacional y para todo el fútbol albanés", declaró hoy la FSHF en un comunicado. / EFE