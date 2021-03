El fútbol francés amateur da por acabada su temporada por avance de la COVID

Fútbol Internacional

Miércoles 24| 2:16 pm





La Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió poner fin este miércoles a la temporada 2020-2021 para todas las competiciones no profesionales del país como respuesta al avance de la COVID-19 en Francia en las últimas semanas, anunció la propia federación en un comunicado.



La medida, que no afecta a los clubes profesionales masculinos (hasta la tercera división) ni a la primera femenina, supone dejar la temporada "en blanco" para los equipos aficionados y establece que no habrá ascensos ni descensos este curso.



Los principales afectados por la decisión son los 168 equipos de la quinta división francesa, denominada Championnat National 3 y que está formada por doce grupos de catorce equipos, cuya temporada ya estaba suspendida desde el mes de octubre, cuando llegó al país la segunda ola de la pandemia.



También quedan finalizadas las divisiones regionales y departamentales así como la segunda división de fútbol sala, los partidos de las selecciones sub-17 y sub-19 y la Copa de Francia femenina.



Las dos competiciones pendientes de retomar su calendario son la cuarta división masculina, conocida como el Championnat National 2, y la segunda división femenina, que están suspendidas desde hace meses por el Ministerio de Deportes.



Así, los campeonatos de la federación francesa que, de momento, se seguirán jugando son la Ligue 1 (primera división), la Ligue 2 (segunda división) y el Championat Nacional 1 (la tercera división). Todos ellos suman 58 equipos. También seguirá la primera división femenina, que tiene 12 equipos.

EFE