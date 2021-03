Pedri inicia el camino

Fútbol Internacional

Miércoles 24| 11:19 am





La aparición con 18 años de Pedro González 'Pedri' en la selección española absoluta, tras su derroche de personalidad y fútbol como titular en el Barcelona, es la gran atracción del primer paso de la Roja hacia el Mundial 2022, en un duelo ante Grecia en Granada en el que también pueden debutar Pedro Porro o Bryan Gil.



España vuelve al escenario tras cuatro meses de ausencia, con el regusto que dejó una goleada histórica en su última aparición. Aquel 6-0 a Alemania fue la confirmación de todo lo que tenía en su cabeza Luis Enrique Martínez y que, por momentos, no daba el resultado esperado. El pase sellado con brillantez a la fase final de la Liga Europa y la Eurocopa que ya asoma por el horizonte, convierten en choques extraños los tres primeros que de golpe encara España, rumbo a Catar.



Serán un banco de pruebas los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, todas ellas selecciones de varios escalones inferiores al de España, que tiene en Suecia su rival directo del Grupo B. Y así lo toma Luis Enrique, que revolucionó su convocatoria dando entrada a quien brilla con insistencia en su equipo, sin mirar la fecha de nacimiento. De la misma manera se produce un nuevo regreso de Jordi Alba con 32 años, que Pedri, con la mayoría de edad recién cumplida, o Bryan Gil, de 20 años, siguen los pasos de Ansu Fati, la gran ausencia por lesión.



Con esa mezcla de veteranía de los pocos representantes que quedan de la 'generación de oro' que lo ganó todo, los Sergio Ramos, Alba o Sergio Busquets, y los jóvenes que juegan en la elite como si estuviesen en la calle, se presenta España en Granada. Con las ausencias por lesión de Dani Carvajal, Sergi Roberto y el cansancio de Jesús Navas que dejan el lateral derecho huérfano. Y la baja en punta de ataque de Gerard Moreno, que no forzará por una sobrecarga.



Debe dar un giro más Luis Enrique al tema de la portería. Tras descartar a Kepa por la falta de minutos en el Chelsea y sorprender a todos con la llamada de Robert Sánchez del Brighton. Tras entregar la titularidad a Unai Simón y relegar al banquillo a David de Gea. Entre los dos está la pugna por la titularidad en los últimos partidos oficiales antes de la Eurocopa.



En defensa las opciones al lateral derecho pasan por el debut de Pedro Porro, que cuando pensaba que estaría en el Europeo con la sub'21 puede pasar a debutar con la absoluta, o ubicar a Marcos Llorente en una demarcación que no es la suya natural pero donde a veces tiene que sacrificarse en el Atlético de Madrid. La baja por lesión de Pau Torres en el centro de la zaga abre nuevamente las pruebas para encontrar pareja al incombustible Sergio Ramos. Íñigo Martínez parte con ventaja por la falta de minutos de Eric García en el Manchester City tras decidir no renovar su contrato.



El mando del juego lo volverá a recuperar Thiago Alcántara, tras perderse por lesión las últimas convocatorias, y se espera la irrupción de Pedri con máxima expectación. Huyendo de comparaciones futbolísticas con Andrés Iniesta pero encontrando similitudes en su humildad y la tranquilidad con la que se expresa en el campo. En ataque Dani Olmo y Ferrán Torres fueron apuestas de Luis Enrique en los últimos encuentros y Mikel Oyarzabal es el favorito para ser el 9 por delante de Álvaro Morata.



España lleva 28 años sin perder el primer partido de una fase de clasificación a un Mundial, desde que cayera en el Parken de Copenhague el 31 de marzo de 1993. Y su examen será una Grecia que sueña con dar la campanada con un grupo repleto de caras nuevas.



"Empezar con un equipo como España y fuera de casa es un reto para nosotros. Es un partido en el que mediremos nuestras fuerzas y demostraremos en Europa que podemos jugar contra cualquier rival", afirmó su seleccionador, el neerlandés John Van't Schip. "Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible".



Tras no lograr el pase a la Eurocopa aplazada por la pandemia, el objetivo de Grecia es alcanzar el Mundial 2022. Para su estreno cuenta con el condicionante de no disponer de dos de sus jugadores más importantes debido a las lesiones. El defensa Pantelis Hatzidiakos de 24 años por una lesión en la rodilla con el AZ Alkaamar, que le mantendrá dos meses de baja; y el lateral izquierdo del Norwich, Dimitris Giannoulis, que sufrió un duro golpe en la cabeza la semana pasada y se perderá el partido por protocolo.



El lateral se incorporará a la selección después del partido contra España. Van'T Schip como Luis Enrique, ha rejuvenecido su bloque con la llamada los jóvenes Tasos Douvikas y Costas Mavropanos, que aspiran a debutar, y el regreso de Kyriakos Papadopoulos, Thanasis Androutsos y Stefanos Kapinos.



En sus últimos partidos, la selección helena empató contra Eslovenia y ganó a Moldavia en la Liga de Naciones. El último duelo de España ante Grecia llegó en el inicio de su dominio de Europa y posteriormente del mundo, en el partido que cerraba la primera fase de la Eurocopa 2008. Con el pase de ronda sellado, Luis Aragonés repartía minutos en sus internacionales, que vencían 2-1 en Salzburgo con remontada gracias a los goles de Rubén de la Red y Dani Guiza.





Alineaciones probables:



España: Unai Simón; Pedro Porro, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Gayá; Rodri, Thiago, Pedri; Dani Olmo, Ferrán Torres y Oyarzabal.



Grecia: Vlachodimos; Mavrias, Tzavellas, Stratos Svarnas, Tsimikas; Zeca, Kourbelis, Bakasetas, Fortounis; Limnios y Giakoumakis.



Árbitro: Marco Guida (Italia).



Estadio: Nuevo Los Cármenes.



Hora: 20.45. EFE