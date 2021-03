Lukaku podrá jugar con Bélgica tras dar negativo en COVID-19

Fútbol Internacional

Lunes 22| 1:21 pm





El delantero del Inter de Milán Romelu Lukaku podrá jugar finalmente con la selección belga los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2022, ante Gales, la República Checa y Bielorrusia, tras dar negativo en la PCR que se ha realizado este lunes, según anunció el equipo de prensa de los "Diablos Rojos".



Aunque fue seleccionado por Roberto Martínez, la presencia de Lukaku con su selección no estaba garantizada por los positivos de cuatro jugadores del Inter (De Vrij, Vecino, D'Ambrosio y Handanovic) la pasada semana.



Dichos contagios provocaron que las autoridades sanitarias de la ciudad de Milán (ATS) decidieran no dar permiso a ninguno de los jugadores del equipo a viajar con sus selecciones hasta que, al menos, todos ellos dieran negativo en una PCR.



Tras el anuncio de su negativo, tanto el delantero como sus compañeros fueron autorizados este lunes a incorporarse a sus respectivas selecciones, aunque la ATS puso tres condiciones: viajar con transporte privado, respetar una cuarentena hasta el 31 de marzo y declarar una dirección de residencia desde la que sólo puedan salir para entrenar.



Sin embargo, el diario italiano La Gazzeta dello Sport explicó este lunes que, a pesar de los requisitos de la ATS, esta ya no es competente de las acciones del jugador al encontrarse fuera de su territorio de aplicación, por lo que Lukaku podrá medirse el miércoles a Gales en el primer partido de la semana. EFE