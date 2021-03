Federación de Costa Rica pedirá sanción contra Levante por no ceder a Duarte

Fútbol Internacional

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció este viernes que elevará una protesta a la FIFA para que investigue y sancione al Levante español por no ceder al zaguero Óscar Duarte para los partidos amistosos de Costa Rica del 27 y 30 de marzo.



El seleccionador Ronald González dijo el jueves que no convocó a Duarte porque el Levante reportó que estaba lesionado, pero este viernes el futbolista estuvo en la convocatoria de su club y jugó algunos minutos frente al Betis.



"La Federación Costarricense de Fútbol enviará una carta de protesta a FIFA para denunciar la actuación del equipo Levante UD, que presentó un dictamen médico sobre el jugador Óscar Duarte para que no esté en la fecha FIFA de marzo, pero que lo utilizó este viernes en un partido por la liga española", indica un comunicado.



La entidad aseguró que "esta inconsistencia es inaceptable" y que por ello "elevará el caso ante FIFA mediante una protesta oficial, solicitando que se investigue la evidente contradicción en el actuar del Levante y se apliquen las sanciones previstas a los equipos que ponen trabas para ceder a sus jugadores en los compromisos de selecciones dentro de fechas ya establecidas en el calendario internacional".



La Federación detalló que envió al Levante la convocatoria del zaguero, pero que a inicios de esta semana el equipo remitió estudios médicos que demostraban lesiones del futbolista en los talones y la espalda, ante lo que finalmente el seleccionador no lo incluyó en la lista definitiva.



El dictamen médico enviado por el Levante recomienda que el futbolista no viaje ni juegue, según informó la Fedefútbol.



La selección de Costa Rica visitará a su similar de Bosnia el 27 de marzo y tres días después enfrentará a México, en Austria.

