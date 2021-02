El PSG ve "encaminada" la renovación de Neymar y menos clara la de Mbappé

Fútbol Internacional

Jueves 25| 8:09 am





El director deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, consideró este jueves "encaminada" la renovación del brasileño Neymar, al tiempo que la del francés Kylian Mbappé aparece menos clara.



En declaraciones a la radio France Bleu, el patrón de la parcela deportiva del PSG consideró que aunque la renovación de Neymar está "encaminada", "un contrato solo está cerrado cuando se firma y todavía no se ha hecho".



Leonardo tachó de "fantasiosas" las informaciones que vinculan las lesiones de Neymar con su estilo de vida y su gusto por la fiesta.



"Se lesionó, muchos otros se lesionan. Se habla de su estilo de vida, pero hace un año que la gente no puede salir de casa. Todos conocemos su vida, su historia, sabemos que es diferente, que busca esas cosas para encontrar su equilibrio, pero para nosotros es irreprochable, por su compromiso con el club", aseguró.



El brasileño, fichado por 222 millones de euros en 2017 al Barcelona, acaba su contrato actual en junio de 2022, por lo que el club necesita prolongarlo si no quiere arriesgarse a que se vaya libre a finales de la próxima temporada.



Una situación similar a la que afronta con Mbappé, adquirido al mismo tiempo por 180 millones al Mónaco y cuya renovación parece menos encarrilada.



"Estamos hablando. Desde hace tiempo. Cada vez está más claro lo que queremos. En algún momento habrá que tomar una decisión. Creo que nos acercamos a ese momento. (...) Hay una buena posición de diálogo", señaló Leonardo, que dijo que hay una propuesta clara por parte del club.



El responsable deportivo del PSG destacó la importancia que la joven estrella francesa tiene en el equipo y quiso despejar las dudas de quienes creen que no le dan el mismo peso que a Neymar.



"Kylian es ya importante. Si uno mira lo que ha hecho desde que empezó en el Mónaco es algo único, algo enorme. Su posición en el equipo siempre es importante. Escucho decir que Kylian quiere responsabilidades. Kylian ya las tiene", aseguró.



Leonardo también vio bien encaminadas las renovaciones del argentino Ángel di María y el español Juan Bernat. "Estamos negociando cuatro contratos. La idea es concluirlos lo antes posible, porque nuestra intención es renovar a los cuatro", dijo el brasileño, que aseguró que el caso del alemán Julian Draxler también avanza pero han negociado menos.



El director deportivo se refirió también al duelo de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Barcelona, tras haber ganado 1-4 en el Camp Nou, y aseguró que el club ha ganado en experiencia para afrontar este tipo de partidos.



"Logramos una victoria muy importante (...) Tenemos un resultado amplio, pero respetamos mucho al Barcelona. Sabemos que en Liga de Campeones puede pasar de todo, tenemos que estar concentrados hasta el final", señaló.



Sobre el fantasma de la remontada de 2017, dijo: "Creo en dios y en el trabajo. Sabemos lo que ha pasado otros años en una competición loca como la Liga de Campeones y cuando hay tres semanas entre ambos partidos es difícil de controlar. Debemos intentar estar tranquilos. Tenemos la experiencia y sabemos que es difícil preparar estos partidos. Lo haremos sin pensar en el pasado, tratando de confirmar el resultado de la ida y avanzar en una competición que es muy importante para nosotros".



Leonardo negó que el PSG haya faltado al respeto del Barcelona al hablar de la posible llegada de Lionel Messi la próxima temporada: "Siempre hemos respetado al Barcelona. Todos nos conocemos, no ha habido falta de respeto. Vamos a concentrarnos en nuestros objetivos y no entrar en otros debates". EFE