James Rodríguez no estará ante el Manchester United

Martes 22| 10:50 am





El colombiano James Rodríguez no podrá estar en el duelo de Copa de la Liga entre el Everton y el Manchester United por no haberse recuperado aún de la lesión en el gemelo.



El mediapunta se ha perdido los últimos tres encuentros y tampoco podrá ayudar al Everton en los cuartos de final que se jugarán este miércoles.



"James aún no está disponible", dijo en rueda de prensa Carlo Ancelotti, que también tiene la baja del centrocampista Allan, que se perderá todos los encuentros del periodo navideño.



El Everton llega a este duelo después de haber ganado sus tres últimos partidos ante Chelsea, Leicester City y Arsenal. EFE