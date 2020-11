Fútbol Internacional

Domingo 15| 6:55 pm





Redacción Meridiano

CARACAS. Luego de la derrota de Estudiantes de La Plata esta tarde ante Argentinos Junior por 0-1, uno de los jugadores más queridos en la Argentina, Javier Mascherano, anunció su retiro del fútbol.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy" declaró el defensor.

Una carrera llena de títulos y reconocimientos por su amor y garra con cualquier camiseta que vistió. Sorprendió a todo el seguidor del balompié y se une a Fernando Gago que hasta hace poco, se conoció que también dejaría las canchas.