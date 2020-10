UEFA abre expediente al Rennes por incumplimiento de normas de seguridad

Fútbol Internacional

Viernes 23





La UEFA anunció este viernes que ha abierto un expediente sancionador contra el Rennes por incumplimiento de las medidas de seguridad para el coronavirus en el partido de Liga de Campeones contra el Krasnodar del pasado día 20, en particular porque los aficionados no respetaron la distancia.



La UEFA explicó en un comunicado que va a investigar tres posibles violaciones del reglamento por parte del Stade Rennais, entre las cuales el bloqueo de ciertos corredores del estadio, lo que dificultó una circulación fluida.



Pero sobre todo, lo que se le reprocha es que los 5.000 espectadores que acudieron al Roazhon Park no cumplieron con las medidas de distanciamiento ya que no se quedaron en las plazas que tenían asignadas.





Por último, la delegación oficial del club francés tampoco respetó la obligación de llevar mascarilla en todo momento y de mantener una distancia de seguridad.



La comisión de disciplina de la UEFA examinará el caso en la reunión que tiene programada el próximo 10 de noviembre.