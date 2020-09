Flamengo ganó en Guayaquil y eliminó a Barcelona

El partido estuvo cerca de no disputarse /Foto cortesía

Flamengo consiguió un triunfo épico este martes 22 de septiembre del 2020 ante Barcelona. Si bien el resultado no terminó en goleada (apenas fue un 2-1), sí tuvo un desenlace memorable por toda la odisea que vivieron los brasileños en Guayaquil.

Los goles del “Fla” fueron de Pedro y De Arrascaeta. Para los toreros descontó Emmanuel Martínez.

En las horas previas se especuló tanto sobre el partido que incluso se llegó a pensar que no se iba a disputar. Es que los del Mengao sufrieron más de la cuenta en dos semanas. Empezó con la goleada 5-0 ante Independiente del Valle y luego fue lo de los nueve casos positivos de covid-19 y la ceniza que cayó los días previos al cotejo en Guayaquil.

Parecía que el equipo llegaba mermado y agotado mentalmente, pero no fue así. Demostró su jerarquía y sobre todo hizo valer el parche de campeón de la Libertadores que lucieron en su camiseta.

Los de Río de Janeiro golpearon primero y en un momento clave del partido. A los seis minutos, el Barcelona se descuidó en sus marcas y dejó que Pedro tenga plena libertad para abrir el marcador.

Fue un contragolpe letal. Pedro pudo marcar tras la primera llegada de los brasileños. Esto fue un tanque de oxígeno y sirvió para levantar el ánimo de la plantilla rojinegra. Los toreros intentaban hacer daño. Michael Arroyo, Emmanuel Martínez y Damián Díaz hacían lo que podían para avanzar metros ante una defensa que lució sólida, pero con el paso de los minutos fue cediendo y apagándose poco a poco.

El segundo tanto lo hizo el uruguayo Giorgian De Arrascaeta. El charrúa logró meterse al área local sin marca alguna. Ribeiro logró asistir con un centro preciso para el 2-0.

En el segundo tiempo, Barcelona despertó, pero no fue suficiente para contrarrestar el buen juego de los brasileños. Eso sí, descontó rápido y le imprimió velocidad al partido. Al minuto 47 apareció Michael Arroyo, quien desde atrás de la mitad de la cancha puso conectar un pase aéreo para que el paraguayo Christian Colman controle en el área chica y asista a Martínez, quien llegaba sin marca.

El Dt Fabián Bustos no encontró la fórmula para arrinconar a su rival. Su equipo, que llegó a la fase de grupos desde las primeras fases del torneo, no pudo mostrar esa contundencia y al final se concretó su eliminación. Es el equipo del Grupo A que todavía no ha conseguido puntos, mientras que Flamengo ya tiene nueve puntos.

La clasificación a octavos de final del Mengao pudiera definirse la próxima fecha ante el Junior de Barranquilla. /AFP