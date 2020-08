Danny Alves cumplió su sueño en Rusia con la sombra de la Vinotinto

Fútbol Internacional

Siempre esperé ver mi nombre en una convocatoria de La Vinotinto, pero nunca llegó. La verdad, Dios lo quiso así"

Carlos Alberto Chacón Albino || [email protected]

A Danny Alves le calza perfecto el refrán “nadie es profeta en su tierra”. En la actualidad, Daniel Miguel Alves Gomes (su nombre de pila) es un ídolo en el Zenit de San Petersburgo, tras unas exitosas campañas en el balompié ruso, lo cual lo catapultó entre los mejores equipos durante casi una década. Lo curioso es que este astro, oriundo de Venezuela, nunca pudo sentir el orgullo de vestir la camiseta de su patria.

Aunque asegura que “cumplió” muchas de sus metas como futbolista, hubo una que quedó “pendiente” y esa fue… jugar con La Vinotinto. "Danny", pese a ser internacional con Portugal, siempre soñó con alinearse en la escuadra del país donde nació y creció durante su adolescencia.

“Siempre esperé ver mi nombre en una convocatoria de La Vinotinto, pero nunca llegó. La verdad, Dios lo quiso así”, confesó en entrevista exclusiva a Meridiano.

Aunque ya tiene año y medio retirado, Alves recuerda con mucho cariño su carrera y sin falsa modestia señala estar orgulloso de sus logros personales, campeonatos y codearse con grandes futbolistas de Europa, entre otras cosas.

‘Danny’ no solo ganó campeonatos en Rusia, también lo hizo en la República Checa con el Slavia Praga (2017/18), donde conquistó la Copa de ese país.

En el Zenit todo fue historia…

Sus primeros pasos en el país euroasiático los dio en el Dinamo Moscow, por allá en 2005, pero tres años más tarde fue transferido al Zenit de San Petersburgo por 30 millones de euros –nada mal-...

Ganó más de seis títulos en el club, entre ellos tres Premier League (2014/15, 2010 y 2011/12), dos Copas de Rusia (2015/16 y 2009/10) y dos Supercopa de Rusia (2016/17, 2015/16).

Con más de 240 partidos en ese club, el caraqueño se convirtió en uno de los ídolos de la afición del San Petersburgo. Su amor a la ciudad, hinchas, equipo y al país, le granjearon simpatía y seguidores, tanto así que comenzó a pensar en su retiro desde que dejó el Zenit.

“Todavía estaba en forma y con ganas de jugar y así fue… jugué un año en Praga y después volví a casa, donde todo comenzó: el Marítimo, pero solo hice seis meses, tenía dos años de contrato, pero no me gustaron algunas cosas y dije que era el momento de dejar el fútbol”, añadió.

Sin el último baile

Su último partido como profesional fue el 22 de diciembre de 2018, durante aquella derrota frente al CD Tondela (2-1) en la Primera División de Portugal. En ese momento tomó sus botines –que aún tenían mucha clase- y los colgó de manera definitiva. Una decisión nada sencilla y teñida de nostalgia, la cual aflora cuando sentencia: “No volveré a jugar, no tendré un último baile”.

Desde entonces, el nacido en la capital venezolana se ha dedicado a estar con su familia de lleno. Sin embargo, no olvida el fútbol y no descarta regresar en otro rol. “Sí hay una gran posibilidad de seguir en el fútbol y puede ser para un futuro muy cercano, ya tengo las dos opciones válidas, porque ya me llegaron las ofertas de clubes para hacer esos cargos”, revela.

Relación agridulce con la Vinotinto

En muchas oportunidades Alves comentó que siempre esperó el llamado de Venezuela, pero nunca recibió esa convocatoria, por lo que Portugal no lo desperdició. En la escuadra lusa jugó casi 40 duelos y marcó cuatro goles e incluso tuvo la oportunidad de participar en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con Cristiano Ronaldo (en esa competición disputó tres cotejos).

“Jugar en grandes clubes y por Portugal en un Mundial es uno de los objetivos cumplidos, por eso me quedo súper feliz de poder haber llegado donde llegué”, sentencia.

Sin embargo, le queda esa espinita de no haber podido jugar con la Vinotinto. “La verdad que yo hablaba con Salomón Rondón sobre esa posibilidad (de retirarme en Venezuela), pero claro que sería muy difícil porque como saben no llegué a La Vinotinto y ahí me dejó un poco triste y con pocas ganas de volver, pero bueno… son cosas que pasan y hay que pensar que lo ocurrido en mi carrera era para mí y le doy gracias a Dios por todo lo que me pasó”, comentó.

El exjugador aseguró que siempre ha sido fiel seguidor de La Vinotinto y está consciente del potencial que hay en la actualidad para encarar la Copa del Mundo de Catar 2022: “Veo una selección grande con jugadores que están en los mejores campeonatos, por eso veo posible la clasificación al mundial. Estaré siempre apoyando a Venezuela, como siempre lo hice durante todos estos años”.