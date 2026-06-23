Sergio Agüero sobre caso de Julián Álvarez en el Atleti: "En el Barcelona encajaría espectacular"

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El futuro de Julián Álvarez cada vez luce más incierto en el Atlético de Madrid luego de que el mismo jugador anunciara su deseo de abandonar el club, mientras se encuentra participando en el Mundial 2026 con la selección Argentina, actuales campeones del mundo.

Sergio “Kun” Agüero ha salido a hablar sobre la situación del atacante tras sus declaraciones, quien reconoció tras el partido ante Austria que ha comunicado al Atlético de Madrid su deseo de salir para cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona. El exfutbolista se posicionó del lado de su compatriota, asegurando que si un jugador no está cómodo, el club debe buscar una solución.

Agüero recordó además su propia experiencia en el Atlético de Madrid, donde en 2011 también expresó públicamente su intención de marcharse tras seis temporadas en el club rojiblanco. En su caso, su deseo era fichar por el Real Madrid, algo que el Atlético rechazó de forma tajante bajo la dirección de Miguel Ángel Gil, aunque finalmente terminó saliendo rumbo al Manchester City.

Agüero cree que Álvarez pueda encargar perfecto en el Barcelona

El exdelantero elogió el perfil futbolístico de Julián Álvarez, asegurando que encajaría perfectamente en el Barcelona por su estilo de juego. Destacó su versatilidad, capacidad ofensiva y adaptación a distintas posiciones, considerándolo un jugador “completo” y un verdadero comodín para cualquier equipo de élite.

Cuando un jugador no está contento, cada club toma la postura que quiera tomar y el jugador termina perdiendo. Encajaría en muchos clubes, pero en el Barça encajaría de forma espectacular por su manera de jugar", comentó en el canal de Twitch de Jijantes FC.

En su análisis, el Kun defendió que no es viable mantener a un futbolista descontento en el equipo. Argumentó que cuando un jugador no se siente a gusto con el entorno, los compañeros o el cuerpo técnico, lo más lógico es encontrar una salida. Según él, es preferible una venta antes que mantener una situación de tensión interna durante toda la temporada.