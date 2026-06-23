¿El Real Madrid volverá a ofertar por Julián Álvarez?

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Las declaraciones de Julián Álvarez tras el último encuentro de Argentina en el Mundial, donde confirmó públicamente que ha solicitado formalmente su salida del Atlético de Madrid, han vuelto a sacudir el mercado de fichajes español.

Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernabéu el mensaje es de calma y, sobre todo, de cierre de ciclo en lo que a esta operación respecta. Pese a que el nombre del delantero vuelve a vincularse con la órbita del Real Madrid, la postura de la entidad sigue siendo la misma que se comunicó el pasado 9 de junio.

En aquella fecha, el Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros por el atacante, una cifra histórica para las arcas blancas que fue rechazada de forma categórica por la directiva rojiblanca, quienes se remitieron estrictamente a la cláusula de rescisión del jugador, cifrada en 500 millones de euros.

No entrarán en la operación

Desde el club blanco son conscientes del deseo del "Araña" de buscar nuevos horizontes, pero han dejado claro que no están dispuestos a iniciar una nueva ofensiva ni a participar en una subasta por sus servicios.

La directiva liderada por Florentino Pérez considera que la propuesta presentada en su día (la mayor realizada por el club en su historia) fue un esfuerzo más que suficiente, que fue desestimado en su momento por los canales oficiales del Atlético.

El Real Madrid, que en las últimas semanas ha centrado sus esfuerzos en otras áreas de su planificación deportiva, no planea alterar su hoja de ruta ante la confesión pública del argentino.

Lo que parece claro es que, de producirse su salida, Madrid no será el destino en el que el campeón del mundo continúe su carrera. El club blanco, firme en su decisión, prefiere mirar hacia otros objetivos antes que reabrir un expediente que, para ellos, quedó cerrado tras el "no" rotundo recibido hace apenas unos días.