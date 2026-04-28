¡Mirada al Clásico! Real Madrid recibe buenas noticias sobre Courtois

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Aunque se encuentran prácticamente sin opciones de pelear de ganar La Liga por la abultada diferencia de nueve puntos del liderato que tiene en sus manos el Barcelona, precisamente uno de los próximos rivales en los primeros días de Mayo, el Real Madrid podría tener de vuelta a Thibaut Courtois para el último "Clásico" de la temporada.

​​​​​​El portero belga apunta a regresar para el esperado "Clásico" del próximo 10 de mayo en el Camp Nou, siempre y cuando no surjan contratiempos en su recuperación. El guardameta de la Casa Blanca ya se encuentra en la fase final de su rehabilitación y en los próximos días comenzará a integrarse progresivamente a los entrenamientos del equipo, con el objetivo claro de estar disponible ante los blaugranas.

​​​​​​Aunque el club no quiere asumir riesgos innecesarios, el calendario juega a favor para que Courtois llegue en óptimas condiciones a este compromiso. Su lesión se produjo en un momento clave de la temporada, cuando el equipo aún competía por La Liga y la Champions League, pero su ausencia coincidió con la eliminación europea y la pérdida de opciones reales por el título liguero.

Courtois apunta al Clásico

​​​​​​​​​​​​La baja del portero belga ha sido uno de los golpes más duros para el Madrid en una campaña marcada por múltiples lesiones. Sin su presencia bajo los tres palos, el equipo ha mostrado mayor fragilidad defensiva, algo que se refleja en los resultados obtenidos durante su ausencia, evidenciando lo determinante que ha sido su rendimiento a lo largo de la temporada.

Desde que se lesionó en el duelo ante el Manchester City el pasado 17 de marzo, el balance del equipo ha sido irregular, con tres derrotas, dos empates y solo dos victorias en siete partidos. Courtois, considerado uno de los mejores porteros del mundo, había sido clave con sus constantes intervenciones salvadoras, por lo que su regreso se presenta como una pieza fundamental para reforzar al equipo en un partido de máxima exigencia como el Clásico.