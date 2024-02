Chimy Ávila tiene nuevo equipo en el fútbol español (+Detalles)

Chimy Ávila tenía los días contados en el Osasuna y de cara a la segunda mitad de temporada de la LaLiga EA Sports 2023 - 2024, tendrá nuevo equipo. El argentino recientemente, a falta de unas horas para el cierre del mercado de pases en España, faltó al entrenamiento con los "Rojillos" y sin duda marcó el final de su pasantía en este club.

Por alrededor de 4 millones de euros, el jugador de 29 años será nuevo futbolista del Real Betis. Además, el equipo "verdiblanco" acordaría también los fichajes Pablo Fornals y Cedric Bakambu.

Ezequiel "Chimy" Ávila acaba su pasantía por el Osasuna con más de 120 partidos disputados, donde registró 29 goles y repartió 10 asistencias.

El Betis será el quinto club de su carrera, tras tener pasado en C. A. Tiro Federal, C. A. San Lorenzo, S. D. Huesca y C. A. Osasuna.