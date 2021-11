Joan Laporta no descarta el regreso de Andrés Iniesta y Lionel Messi

Fútbol Español

Este miércoles en la presentación del brasileño, Dani Alves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó que no descarta la posibilidad del regreso de Andrés Iniesta y Lionel Messi al club en un futuro.

Laporta al ser preguntado sobre la vuelta de Iniesta y Messi, el mandatario respondió, "No lo descarto. Es una que ha sucedido con Dani, le quiero agradecer porque lo ha dicho muy claro (Alves), la edad es un número. Segundo, ha visto la situación del club y quiere ayudar desde adentro".

El presidente culé expresó que se debe respetar que ambos futbolistas tienen contrato vigente con otros clubes, "Me estás hablando de dos jugadores que son espectaculares. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta y yo no puedo predecir el futuro. Son jugadores que aún están jugando, los tenemos presente siempre, pero en estos momentos tienen un contrato en vigor con otros clubes y se tiene que respetar".

Por otro lado, cuando a Dani Alves le preguntaron sobre el regreso de Lionel Messi el brasileño entre risas expresó: "Si me prestan un par de horas, lo voy a buscar".

Dani Alves fue presentando hoy en el Camp Nou delante de más de 10 mil aficionados. Firma hasta el 30 de junio de 2020.