Así fue presentado Dani Alves en su vuelta al Barça

Fútbol Español

Miércoles 17| 11:18 am





Dani Alves se la pasó a lo grande en su segunda presentación con el FC Barcelona, el jugador con más títulos de la historia saltó al campo descalzo para iniciar el acto de manera muy particular en el Camp Nou.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona)

"Estoy aquí porque soy uno más de ustedes", dijo el lateral derecho, que regresa al Barça después de prácticamente seis años jugando en otros equipos antes de firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2022 en el mismo césped del feudo azulgrana junto al presidente Joan Laporta. Alves, que se presentó descalzo en el Camp Nou, añadió que "algunas cosas pueden cambiar, ahora estoy un poco más guapo, pero hay otras cosas que no pueden cambiar, como la esencia de cada uno, es el momento de poner el Barça allí arriba".

Ante los 10.378 aficionados que se citaron en el Camp Nou, la mayoría muy jóvenes, el lateral posó con su camiseta del Barça con el dorsal '8'. "He elegido el número ocho por Hristo Stoichkov y por Andrés Iniesta", desveló el brasileño. Después se marchó al vestuario para vestirse con la indumentaria del Barça y volvió a aparecer para hacer los típicos toques con el balón. Entonces se vivió una escena peculiar cuando quiso regalar una pelota a los aficionados ubicados en la segunda gradería de tribuna (en la primera no se permitió la presencia de público) y no consiguió que el balón alcanzara tanta altura a pesar de intentarlo tres veces.

"Hace mucho tiempo, el presidente (Laporta en 2008) me dio la oportunidad de vivir las cosas más bonitas que he vivido como futbolista y ahora me ha vuelto a dar la oportunidad de seguir viviendo cosas bonitas en este club", explicó Alves.