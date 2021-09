Pellegrini "una temporada más difícil que la anterior"

Fútbol Español

Miércoles 8| 6:23 am





El entrenador del Beti español, el chileno Manuel Pellegrini, ha destacado la competitividad de la plantilla con la que afronta una temporada que, según afirmó,"es más difícil que la anterior" y en la que, como entonces, "a lo mejor cuando nadie lo esperaba", tratará de llegar en cada una de las competiciones "lo más arriba posible".



Pellegrini reflexionó en la televisión del club sobre las posibilidades de su equipo en las tres competiciones que tiene por delante, sobre la confección de la plantilla y el "trabajo muy bueno en la dirección deportiva" para afrontar con solvencia Liga, Copa del Rey y Liga Europa.



El Betis ha incorporado este verano al portero portugués Rui Silva, quien ha llegado libre desde el Granada, los laterales diestros Youssou Sabaly, quien hizo lo propio desde el Girondins francés, y Héctor Bellerín, cedido por el Arsenal inglés; al central argentino Germán Pezzella, fichado del Fiorentina italiano; y el delantero brasileño William José, a préstamo por la Real Sociedad.



Además, se ha hecho en propiedad con los servicios del lateral zurdo Juan Miranda tras una cesión de un año por el Barcelona, y ha recuperado a los cedidos Edgar González y Rober González, quienes la pasada temporada jugaron en el Oviedo y Las Palmas, respectivamente.



"Hemos logrado traer jugadores de experiencia, que conocen ya lo que es LaLiga, también las competencias internacionales y creo que eso es importante. A lo mejor, como a todo el mundo, me habría encantado poder haber gastado 100 millones como gastó el Betis la última vez que estuvo en Europa, pero creo que hay una realidad económica, una pandemia, una serie de circunstancias que en estos momentos no lo permiten", dijo.



Consideró que, con esos condicionantes, se ha configurado un plantel "que va a ser competitivo" en coordinación con el director deportivo , Antonio Cordón, con quien coincidió en el Villarreal y que ha hecho "un trabajo muy bueno" dentro "de una realidad económica que no se puede sustraer.



En este sentido, dijo que, con la "conciencia de esa realidad", afronta una temporada como lo hizo en la pasada, que salió "bastante aceptable" porque se logró "un compromiso importante de los jugadores con los objetivos", que ahora quiere reeditar y para lo que dijo necesitar "a todo el mundo mentalmente enchufados".



Con dos puntos en el casillero en Liga, tras sendos empates con Mallorca y Cádiz y una derrota frente al Real Madrid (0-1), Pellegrini mantuvo que "hay que tener la personalidad para intentar no demostrar esa intranquilidad y trabajar coherentemente, con la mente fría".



"La temporada pasada partimos con dos victorias de dos y después en el partido once o doce éramos un desastre. El fútbol es cambiante", ilustró el técnico santiaguino, quien se refirió a nombres propios de su plantilla como el delantero brasileño William José, quien ha llegado cedido por la Real Sociedad.



Indicó que, por las molestias en el sóleo con las que ha llegado, "para el partido del Granada es muy difícil que logre estar a punto", por lo que desde el cuerpo técnico van "a ir analizando para no apurarlo para después no retroceder: tenemos la misión de rescatarlo para el fútbol, es un jugador que ya demostró su calidad", dijo.



Otros nombres sobre los que se pronunció fueron los del lateral Héctor Bellerín, cedido por el Arsenal inglés, "un club que está acostumbrado a jugar tres competencias intensas" y que "tiene características muy claras, rápido, ofensivo"; y el centrocampista portugués William Carvalho, con cuya salida se especuló el pasado verano.



"Una plantilla sin William Carvalho es peor que una plantilla con William Carvalho", subrayó el técnico chileno, quien calificó al luso de "un jugador de experiencia, un jugador de mucha calidad" con el que, pese a sus "muchas discrepancias con él", le exige "mucho" y espera "convencerlo este año de que tenga una regularidad mayor en todos los aspectos". / EFE