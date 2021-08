Marcelino: "¿Messi? Mentiría si dijera que prefería tenerlo delante"

Fútbol Español

El entrenador del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, confesó que aunque el FC Barcelona "tiene soluciones suficientes" para suplir a Leo Messi "mentiría si dijera" que "prefería tener delante" al astro argentino en el partido que enfrentará a ambos equipos mañana en San Mamés.







"Estamos hablando del mejor jugador del mundo y sabemos que no solo contra el Athletic fue determinante. No tenerlo no sé si calificarlo de alivio, pero no cabe duda de que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.







Marcelino, no obstante, cree que aunque "antes dependían de forma muy importante de Messi en ataque" con la marcha del rosarino Ronald Koeman "ha dividido esa importancia entre todos los delanteros" y "quizás ahora son más verticales y rápidos, aunque puede que menos precisos".







El técnico asturiano es consciente de que el Athletic "tiene que hacer muchas cosas bien" para ganar al equipo azulgrana, sobre todo "defender bien en todas las zonas del campo, atacar con solvencia y ser eficaces". "Tenemos que alcanzar un grandísimo nivel y que el Barça no tenga su día", asumió.







No cree además que una posible victoria ante el conjunto azulgrana suponga "un plus" porque en la última campaña el Athletic fue capaz de ganar a Real Madrid, Barcelona -en la Supercopa- y al Atlético de Madrid, pero sin embargo le faltó "continuidad".







"Los equipos se hacen siendo constantes en los buenos resultados. Ni por perder un partido somos malos ni por ganar al Barça tenemos opciones de jugar la Champions. Tenemos que ser sensatos. Cuando pase un cuarto o un tercio de la competición nos podremos hacer una idea más próxima a lo que tenemos", reflexionó.







Por otro lado, Marcelino considera que la vuelta del público a las gradas de San Mamés es "un estímulo nuevo" para el Athletic y añadió que espera "disfrutar, vibrar y gozar del apoyo" de los casi 11.000 aficionados que podrán ir a 'La Catedral' para "ser fuertes como siempre fue este club" junto a sus seguidores.

